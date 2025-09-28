¿La volvió a 'chotear'? Gabriel Calvo responde a Keiko Fujimori tras salida: "No estoy divorciado por la ley"

Keiko Fujimori admitió que se reunió con Gabriel Calvo. Aquella salida, que parecía inofensiva, bastó para que las redes sociales se llenaran de especulaciones sobre un posible romance. El actor salió a aclarar la salida con la lideresa de Fuerza Popular. ¿Qué dijo? Te contamos.

Gabriel Calvo aclara salida con Keiko Fujimori

La vida personal de Keiko Fujimori vuelve a llamar la atención. La lideresa de Fuerza Popular contó en una transmisión en vivo que compartió un café con el actor Gabriel Calvo, y sus palabras desataron rumores de romance en todas las redes sociales. Aunque ambos insisten en que solo se trata de una amistad, las declaraciones han dado mucho de qué hablar.

Durante un en vivo con sus seguidores, Keiko respondió directamente a las preguntas sobre su vínculo con el conductor. Ella quiso dejar claro que no tiene problema en hablar del tema cuando se lo consultan.

"Me están preguntando por Gabriel. Hable o no hable de Gabriel, luego van a generar toda una novela alrededor. Sí, salí a tomar un café con él. Él está divorciado, yo también, pero hemos salido como amigos. Me divertí mucho, me reí bastante con él", dijo la excandidata presidencial con una gran sonrisa.

Incluso dejó abierta la posibilidad de volver a encontrarse. De esta manera, la lideresa de Fuerza Popular no descartó otra salida si las circunstancias se dan.

"Quizá en bicicletear, vamos a ver qué pasa", añadió, despertando más curiosidad entre quienes seguían la transmisión en vivo.

Poco después, Gabriel Calvo decidió responder. Desde su espacio en La Roro Network, el actor aclaró que, aunque está soltero, no ha completado el proceso legal de divorcio.

"Antes que nada, yo no soy divorciado. O sea no soy una persona que está divorciada por la ley. Estoy soltero, pero no divorciado, quiero aclararlo", afirmó con firmeza, para frenar las especulaciones.

Calvo también explicó que la idea de salir a andar en bicicleta no era algo nuevo. El plan surgió de una conversación previa, sin intenciones románticas de por medio.

"Lo de la bicicleta lo habíamos comentado en mi programa de cocina, porque ella ha hecho triatlón", comentó, confirmando que existe buena onda entre ellos, pero sin dar pie a rumores de romance.

Rumores que vienen de atrás

Esta no es la primera vez que se habla de una posible química entre Keiko y Gabriel. En agosto, la política participó en el pódcast de Calvo y ahí comenzaron las especulaciones. En esa ocasión, Fujimori contó en el pódcast de Magaly Medina que el actor le parecía "guapísimo", mientras que él aseguró que solo la trató con amabilidad.

Pese a las aclaraciones de ambos, los comentarios sobre la evidente cercanía no se detienen. Para muchos, el encuentro entre Keiko y Gabriel fue más que casual, mientras que él dejó claro que sigue soltero pero aún no divorciado, cortando, al menos por ahora, las especulaciones sobre un posible romance.

"MI NOVELA CORRUPTA FAVORITA", "BIEEN GABO, LLEVALA A LA LUNA POR MI (Y DÉJALA AHÍ)", "Con razón defiende a la señora K", "El futuro Marc Vitto", fueron algunos comentarios en TikTok.

En conclusión, Keiko Fujimori y Gabriel Calvo parecen disfrutar de una amistad especial. Con la promesa de un paseo en bicicleta, queda claro que habría más encuentros. Y, mientras tanto, las redes sociales seguirán atentas a cada paso de esta inesperada dupla.