Yaco Eskenazi sorprende al revelar como superó su pelea con Ethel Pozo: "Fue un malentendido"

Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que retomó su amistad con Ethel Pozo luego de permanecer dos años sin dirigirse la palabra. El exchico reality aseguró que ambos dejaron atrás una discusión que, según él, no debió escalar. Su confesión generó diversas reacciones en el medio.

Yaco revela cómo retomó su amistad con Ethel

El conductor se refirió al tema en el pódcast que comparte con el Loco Wagner, donde contó que su regreso a la televisión junto a Ethel también significó retomar una amistad que valora. Eskenazi dijo sentirse satisfecho por volver a la pantalla tras un tiempo alejado y destacó que el nuevo proyecto le permitió reencontrarse con quien fue su amiga durante años.

"Estoy contento por que hace dos años no hacía nada de tele... Iba hacer que una amistad que se habia roto tontamente se junte. Ethel ha sido mi amiga 5 o 6 años y por una desafortunada confusión tuvimos una discusión", explicó.

Yaco recordó que trabajó durante seis años con Ethel y que compartió momentos importantes con su entorno más cercano. Destacó que conoce a sus hijas y mantiene amistad con su esposo desde antes de su relación con ella.

"Trabaje 6 años con ella hemos compartido, conozco a sus hijas a su esposo que es amigo mío mucho antes que ella entonces si me daba mucha pena y claro durante dos años tuve que mantener silencio por que no me iba pelear con nadie", comentó.

El exchico reality también reveló que aceptó conversar con Ethel cuando supo que ella estaba dispuesta a participar en el mismo proyecto televisivo. Según relató, ambos decidieron dialogar y solucionar el conflicto de manera madura. Asimismo, aclaró que su esposa, Natalie Vértiz, no se opuso al acercamiento.

"Por las h***** dos años sin decirnos una palabra y cuándo me junto para que me ofrezcan este proyecto y me dicen que es con ella y que ella como que también había estado de acuerdo. Nos sentamos y lo solucionamos como adultos.....Natalie me dijo que paja no hay nada mejor como estar en paz", explicó.

Rodrigo González cuestiona el cambio de discurso

Las declaraciones de Yaco no pasaron desapercibidas. Rodrigo González, conocido como "Peluchín", criticó el relato del exchico reality y puso en duda que todo se tratara de un simple malentendido. El conductor recordó versiones anteriores y sugirió que el distanciamiento tuvo un trasfondo más complejo.

"Es increíble la forma de como a cambiado el discurso de lo que nos dijo aquí acerca de trabajar con ella después de observarla. No fue un malentendido fue como un desengaño como para ser reducido. Quizás también a Ethel le convenga hacerse la loca por que el único programa que ha funcionado ha sui con Yaco", manifestó.

Las palabras de González avivaron el debate en redes sociales, donde seguidores de ambos personajes dividieron opiniones sobre la reconciliación.

La reconciliación entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo cierra un distanciamiento que duró dos años. El exchico reality afirma que ambos actuaron con madurez para superar el conflicto, aunque las críticas no se hicieron esperar. Ahora, el tiempo definirá si esta nueva etapa profesional fortalece también una amistad que, según Yaco, nunca debió romperse.