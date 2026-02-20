Shirley Arica sorprende al opinar sobre Laura Spoya tras choque: "¡Yo quiero sus contactos!"

Shirley Arica volvió a encender la farándula tras pronunciarse sobre el accidente de Laura Spoya en Surco. La modelo habló frente a las cámaras de "Amor y Fuego" y sus declaraciones no pasaron desapercibidas, sobre todo por la frase que soltó al referirse al caso que involucra a la exreina de belleza.

Shirley Arica sobre Laura Spoya tras su choque

Shirley Arica habló sobre el choque de Laura Spoya en Surco. La modelo decidió declarar para "Amor y Fuego" y sorprendió con una frase directa que rápidamente generó comentarios en redes sociales y en televisión.

La 'Chica Realidad' fue consultada no solo por el accidente que involucra a la exreina de belleza, sino también por el distanciamiento entre ambas, luego de que Laura la eliminara de Instagram tras unas declaraciones sobre Brian Rullan. Shirley explicó que sus comentarios en televisión no fueron por iniciativa propia, sino porque le hicieron la pregunta en vivo.

"Bueno, la gente es insegura, ¿no? O sea, si yo salí a hablar eso en televisión, no fue porque me dio la gana, me lo preguntaron", dijo, dejando clara su postura sobre la polémica previa.

Cuando le preguntaron directamente por el choque en Surco y las versiones que han circulado, Arica respondió sin rodeos. La modelo lanzó una frase que encendió la polémica.

"(¿Qué piensas, ahora que hemos estado hablado de Laura Spoya, del choque y de las versiones de Laura?) ¡Yo quiero sus contactos! Yo creo que cada uno sabe cómo hace sus cosas y la vara debería ser igual para todos", comentó frente a cámaras de "Amor y Fuego".

Revela delicado problema de salud y habla de su relación

Durante la entrevista, Shirley también contó que atravesó un momento complicado de salud que la llevó a estar internada varios días en una clínica local, lo que preocupó a sus seguidores. La 'Chica Realidad' detalló lo grave que pudo haber resultado.

"Estuve cerca de once días internada y una semana antes me operaron de cálculos renales. Salí de alta y me dio una septicemia y me dijo: 'Bueno, te tienes que quedar, porque tienes una infección generalizada, ya atacó tu riñón, puede atacar otros órganos y bueno, hasta acá nomás la cuenta'", relató sobre el difícil proceso que vivió.

Además, se refirió a su relación con Ivo Ezeta, luego de que se comentara que él salió de fiesta mientras ella se encontraba delicada. Pese a todo, habló con respeto y tranquilidad sobre él. También recalcó que tomó decisiones pensando en su bienestar emocional y su paz personal tras lo vivido en estas semanas complicadas.

"Es una persona que conozco hace muchos años, que le guardo un gran cariño, conozco a su familia. De hecho, hay un respeto. Nunca hablaría mal de él... Yo creo que las personas hacen lo que sienten en el momento. Él estuvo conmigo durante 5 días que estuve internada en la clínica... Tomé mi decisión porque uno en la vida pone las cosas en la balanza y quiero mi tranquilidad", señaló.

En conclusión, Shirley Arica generó polémica con su frase sobre el caso de Laura Spoya tras el choque en Surco, pero también aprovechó para aclarar su estado de salud y su situación sentimental. Con declaraciones directas y sin filtros, la modelo volvió a encender la conversación en la farándula nacional.