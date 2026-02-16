Shirley Arica confiesa el fuerte motivo por el que estuvo internada: "Es más doloroso que dar a luz"

Shirley Arica sorprendió a sus seguidores al contar el verdadero motivo por el que estuvo internada varios días en una clínica. La figura de la farándula habló sin filtros en su podcast y reveló que atravesó un delicado problema de salud que la llevó a ser operada de emergencia, generando preocupación entre sus fans.

Shirley Arica revela la dura razón de su hospitalización

En su programa "Shirley Arica in the house", Shirley Arica decidió contar por qué estuvo internada. Explicó que su estado de salud se complicó por cálculos renales que venía arrastrando desde hace tiempo. Según dijo, el dolor empezó hace meses, pero recién este año la situación empeoró y tuvo que acudir de urgencia a la clínica.

Shirley relató que ya había sentido molestias desde su participación en el reality "Tierra Brava". Sin embargo, el público nunca supo la gravedad del tema porque su salida a la clínica fue manejada con discreción.

"Ya me operaron de cálculos renales. Tenía una dolencia acá desde 'Tierra Brava', que yo caminaba y me una vez tuve un cuadro, una crisis que me llevaron a la clínica, pero la gente de afuera, el público nunca supo nada. Entonces maquillaron mi salida a la clínica", confesó.

La modelo explicó que ignoró varias señales de su cuerpo hasta que el dolor se volvió insoportable. Por eso, decidió hacerse ver, sin imaginar que terminaría en una operación de emergencia y varios días internada bajo observación médica.

La exchica reality contó que el dolor fue tan fuerte que llegó a paralizarla por completo. Incluso tuvo fiebre constante, análisis diarios y múltiples inyecciones debido a una infección que complicó su recuperación.

"Tuve que ir a la clínica y resulta que tenía cálculos renales. Entonces, me tuve que quedar internada, me tuvieron que operar de emergencia. Es un dolor que no te puedes imaginar, que sí te paraliza. Es más doloroso que dar a luz", reveló con total sinceridad.

Además, detalló que su estado fue delicado y que incluso regresó a la clínica por una infección fuerte que pudo haber empeorado si no se controlaba a tiempo. La situación la obligó a permanecer internada cerca de once días mientras recibía tratamiento y supervisión médica constante.

Le predijeron que estaría internada y detalles de la experienca

Otro punto que llamó la atención fue que Shirley aseguró que este difícil episodio también influyó en su vida personal y emocional. Según contó, en esos días de hospitalización reflexionó mucho sobre su tranquilidad y su bienestar. Impactó al confesar que Macla Yamada le predijo que estaría internada.

"Este año entrevisté a Macla de la Roro. Ella tiene poderes. Me leyó las cartas y me dijo, 'Tienes que ir a la clínica saliendo de aquí, porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Tienes que ir ya'. Le hice caso, obligadamente, porque al día siguiente me sentí mal... Me quedé como 4 días, luego salí de alta, hice mi vida normal. Hay que hacerle caso al cuerpo. Tuve muchos descuidos", dijo.

La influencer explicó que decidió priorizar su salud y su paz mental, ya que el estrés y el desorden en su rutina habrían afectado su cuerpo. También reconoció que tuvo descuidos y que no escuchó a tiempo las señales que su organismo le daba. Inclusive, mencionó que su situación se complicó y tuvo que estar más días hospitalizada.

"Tengo las venas súper delgadas, entonces me tenían que sacar sangre todos los días, para saber si la infección había bajado. Yo regresé a la clínica por una septicemia, ya que eso si se generaliza, no la cuentas, pero felizmente se neutralizó en la parte urinaria. El médico me dijo: 'Gracias por venir'. Iba a estar en UCI... Estuve cerca de 11 días internada. O sea, recién he salido ayer", comentó Shirley.

Tras recibir el alta médica, Shirley se mostró agradecida por seguir con vida. Aseguró que ahora tiene otra forma de pensar.

"Viva y con más ganas de vivir que nunca. He salido con otro chip y otro pensamiento. De verdad, porque he estado mal, mal. Nunca me imaginé estar tantos días en una clínica", expresó.

En conclusión, Shirley Arica dejó claro que vivió uno de los momentos más duros de su vida. Su operación, el dolor extremo y los días internada marcaron un antes y un después en su historia personal. Hoy, la influencer asegura que está en proceso de recuperación y con una nueva mentalidad, priorizando su salud, su tranquilidad y su bienestar tras su fuerte experiencia.