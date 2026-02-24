Precio del DÓLAR HOY, martes 24 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú sigue mostrando un comportamiento estable en el mercado cambiario, en medio de un contexto económico marcado por factores locales e internacionales que influyen en la cotización de la moneda estadounidense. Este indicador continúa siendo clave para ciudadanos, empresas y operaciones comerciales diarias.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para el martes 24 de febrero se ubica en S/ 3.352 para la compra y S/ 3.362 para la venta, manteniéndose dentro de un rango moderado y sin sobresaltos bruscos en comparación con jornadas previas.

Este comportamiento refleja una tendencia de relativa calma en el mercado cambiario peruano, donde la cotización oficial usada para fines tributarios y contables se mantiene como referencia clave para distintas transacciones económicas del país. La estabilidad reciente ha sido constante durante varias semanas.

En el análisis del comportamiento del dólar durante las últimas jornadas, se observa que la moneda estadounidense ha oscilado ligeramente, pero sin registrar saltos significativos. Esto confirma que el mercado cambiario se encuentra en una fase de equilibrio, con ajustes mínimos entre compra y venta.

Durante los días previos, el tipo de cambio oficial ha mostrado variaciones pequeñas, moviéndose en márgenes estrechos. Este patrón suele interpretarse como una señal de estabilidad macroeconómica, ya que no existen presiones fuertes de demanda o fuga hacia el dólar.

Precio del dólar del 1 al 24 de febrero. (SUNAT)

Asimismo, factores externos como el comportamiento del dólar a nivel global y las expectativas sobre la economía internacional también influyen en la cotización local. Sin embargo, en el caso peruano, el impacto ha sido moderado y controlado en las últimas semanas.

En el plano nacional, el contexto político reciente también ha generado atención en los mercados, especialmente tras los cambios en la conducción del Ejecutivo. Aun así, el tipo de cambio no ha reaccionado con volatilidad, lo que sugiere que el mercado mantiene una percepción de estabilidad financiera.

Otro punto importante es que el dólar SUNAT funciona como referencia administrativa y tributaria. Su estabilidad beneficia a contribuyentes, empresas importadoras y exportadoras que necesitan previsibilidad en sus operaciones contables y comerciales.

Además, la cercanía entre el precio de compra y venta del dólar muestra que el margen cambiario se mantiene estable. Esto evita impactos bruscos en precios internos o en costos de transacciones en moneda extranjera dentro del país.

Especialistas suelen señalar que cuando el dólar se mantiene estable por varios días consecutivos, se genera mayor confianza en el mercado y se reduce la especulación cambiaria. Esto también ayuda a que el consumidor perciba menor incertidumbre económica.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 24 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar en Perú para el 24 de febrero se mantiene dentro de un rango estable y sin variaciones drásticas frente a días anteriores. Este escenario confirma una tendencia de calma cambiaria que, por ahora, favorece la previsibilidad económica en el contexto nacional.