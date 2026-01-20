Samahara Lobatón y Bryan Torres FACTURAN en medio de polémica por agresión: "Solo gente interesada"

Hace más de una semana se ha revelado la fuerte agresión que vivió Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres. Muy lejos de denunciarlo, se niega ha declarar en su contra y fue su madre Melissa Klug quien denunció al salsero. Ahora, ambos personajes estarían facturando en medio de su desgracia.

Samahara Lobatón factura vendiendo sus cuentas

Por medio de sus redes sociales, Samahara Lobatón ha decidido no responder nada sobre la denuncia que puso Melissa Klug hacia Bryan Torres, tras ver las imágenes donde el salsero agredió fuertemente contra la influencer.

Ignorando los consejos de muchas personas, la hija de Abel Lobatón decidió seguir facturando a su manera y empezó a vender sus cuentas de redes sociales, donde ha sumado grandes cantidades de seguidores conseguidas tras los escándalos.

"Arranca el año con tu emprendimiento o blog, Instagram de 78 mil seguidores disponible a 13 mil soles, TikTok de 83 mil seguidores a 10 mil soles, solo gente realmente interesada por favor", comentó en sus redes.

Es así como Samahara Lobatón aprovecha para facturar en medio de su dolor, pero Bryan Torres tampoco se queda atrás. El grupo Barrio Fino sabe que atraerá miradas y público mientras el cantante siga en sus filas en medio de toda la polémica. A pesar, de que muchos de sus fans piden la salida del agresor.

"Es obvio que esto también conviene a la orquesta por eso no sueltan al agresor, ellos subestiman al público, pero la gente reclama", señala el periodista.

Bryan Torres reaparece frente a la prensa

Como se recuerda, desde que se expuso la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón a fines de 2025. El salsero se mantuvo alejado de la prensa, conciertos e incluso, cerró sus redes sociales. Guardando así un silencio tras las acusaciones de Melissa Klug y en medio de un lío legal tras la denuncia por intento de feminicidio.

Es así como las cámaras de 'Amor y Fuego' fueron en busca del cantante de salsa luego de que asistiera a un concierto de Barrio Fino como cantante, ya que tras lo sucedido aún sigue trabajando como vocalista causando mucha indignación en las redes sociales.

De esta manera, Bryan Torres como Samahara Lobatón estarían aprovechando toda la coyuntura por la agresión que sufrió la influencer en manos del salsero, para seguir facturando a grandes montos. Ya sea vendiendo sus cuentas oficiales o seguir en un grupo para ganar más atención.