Samahara Lobatón es criticada por vender sus redes tras supuesta agresión de Bryan Torres: "Eso pasa cuando no se estudia nada"

Samahara Lobatón continúa en el centro de la farándula peruana. A más de una semana de hacerse pública la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres, la joven no ha declarado en su contra y fue su madre, Melissa Klug, quien presentó la denuncia, mientras crecen las críticas tras anunciar la venta de su cuenta de Instagram por 13 mil soles.

Críticas por la venta de su red social

El hecho de que Samahara Lobatón esté vendiendo su perfil de Instagram por 13 mil soles no pasó desapercibido. Conductores de programas de farándula, como Peluchín y Gigi Mitre, cuestionaron duramente la decisión de la influencer, destacando la extrañeza y la falta de ética de lucrar con una cuenta que representa el apoyo de sus seguidores.

"En un momento como este, ponerte a hacer este tipo de cosas no tiene sentido. Antes vendía perros por Instagram. La gente decía que estaba lucrando con los animales. Mejor le convendría estudiar", señaló Gigi Mitre en 'Amor y Fuego'.

Por su parte, Peluchín recordó el historial de la joven con el manejo de redes sociales con fines cuestionables. Ante esto Gigi Mitre, recalcó la importancia de estudiar como si lo han hecho sus otras hermanas hijas de Melissa Klug.

"Ella ponía fotos y decía 'escríbanme por interno' para vender cachorritos", comentó. A esto, Mitre agregó: "Eso pasa cuando no se estudia nada. ¿O sí ha estudiado? Porque sus hermanas sí... ¿te acuerdas que vino y dijo que se iba a Estados Unidos a estudiar educación?".

Ambos conductores coincidieron en que una cuenta personal no debería tratarse como un objeto de comercio.

"La gente te sigue a ti y tú le sacas la vuelta, porque ya no serás tú la que publique sino otra persona. Eso es raro. La gente te sigue por el cariño que te tiene. Eso debería estar prohibido. Es un perfil personal, no un objeto", concluyeron, subrayando que las redes representan la identidad y el vínculo de la persona con sus seguidores.

¿Samahara Lobatón estaría pagando el abogado de Bryan?

La polémica no termina en las redes sociales. El programa digital 'Chimi Churri' reveló un dato que encendió aún más la indignación de los seguidores. Según los conductores, Bryan Torres sigue presentándose en conciertos de Barrio Fino pese a la agresión viralizada, y su defensa legal estaría a cargo de uno de los abogados más caros de Lima.

"Que pena este tipo de hombres y que pena que siga trabajando como si nada y peor, que tenga buenos abogados, que me enterado que son muy muy caros a su favor", expresó uno de los conductores. La panelista Verónica añadió: "Al parecer sería pagado por la misma Samahara, imagínate".

Otro conductor comentó que la decisión del abogado de defender a Bryan ya generaba consternación, pero que la participación de Samahara en el pago de la defensa sería aún más indignante.

"Es un descaro y defender a un pegalón que se ha exhibido en todo un país que le ha pegado, la ha sometido a un acto de violencia y que el abogado salga a decir 'por si acaso, yo soy el abogado del señor Bryan Torres y lo voy a defender, porque acá defendemos causa. Quiero pensar que es un rumor que Samahara estaría pagando el abogado a él", manifestó.

En conclusión, Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Entre la venta de su cuenta de Instagram y los rumores sobre su posible aporte a la defensa legal de Bryan Torres, tras su supuesta agresión hacía ella, su imagen enfrenta cuestionamientos de seguidores y medios de espectáculos