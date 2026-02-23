Samahara y Youna se besan otra vez y él sorprende con comentario: "Pico nomás, tampoco te embales"

La "novela" entre Samahara Lobatón y Youna sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, ambos volvieron a protagonizar un beso durante una transmisión en vivo por TikTok, lo que emocionó a sus seguidores que aún esperan verlos juntos otra vez.

Samahara Lobatón y Youna vuelven a besarse en live

Samahara Lobatón y Youna volvieron a encender las redes sociales tras protagonizar un nuevo beso durante una transmisión en vivo por TikTok. El momento, que ocurrió mientras ella se encuentra en Estados Unidos, dejó en shock a sus seguidores, quienes no dejan de comentar sobre la química entre ambos.

La hija de Melissa Klug y el barbero siguen apareciendo juntos en lives, mostrando una relación más tranquila y cercana. Sin embargo, cada gesto entre ellos genera especulación, sobre todo porque muchos fans sueñan con verlos nuevamente como pareja.

Durante el live, ambos aceptaron un reto frente a sus seguidores y fue ahí cuando se dio el inesperado momento. Antes del beso, Youna decidió poner límites de manera divertida y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

"¿Por qué tengo cumplir lo que te echan? 'Beso y les mando un león'. Pobre, que no manden 3 leones. ¿Yo por qué tengo que ayudarla a ella? Pico nomás, tampoco te embales . Así te tienes que poner recta, para que se vea... ¿Cómo es? ¿Cuál es el castigo? ¿Se te va a descontar?", dijo Youna y se rieron. "Ya manden el león", dijeron ambos.

Samahara no se incomodó y, por el contrario, reaccionó con humor ante el comentario. Luego de unos segundos y en medio de un ambiente relajado, terminó acercándose y dándole un pequeño beso en la boca, conocido como 'pico', lo que desató miles de reacciones en redes sociales.

El momento fue corto, pero suficiente para que los usuarios empiecen a comentar y compartir el clip en distintas plataformas. Muchos señalaron que la complicidad entre ambos es evidente y que se sienten cómodos cuando están juntos frente a cámaras. Tras el beso, Youna volvió a acercarse, pero Samahara fue clara y marcó distancia en tono de broma.

"Aléjate, si estás con calentura, anda por allá. Esto es un jueguito nomás", expresó durante la transmisión en vivo, dejando en claro que el momento formaba parte del reto.

El anterior beso que se dieron en live

Cabe recordar que un día antes ya habían protagonizado un beso similar, también en un live y bajo la misma dinámica de juego. Esto ha hecho que muchos seguidores hablen de una especie de "novela" entre ambos, que sigue captando la atención del público.

Durante la transmisión, los dos mostraron que actualmente se llevan bien y que han dejado atrás los conflictos que tuvieron en el pasado. Sus bromas, risas y confianza evidencian una relación más calmada y madura frente a sus seguidores.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron el cariño que aún parece existir entre ellos y la naturalidad con la que interactúan en cada live. Incluso algunos fans aseguran que todavía hay química entre la expareja.

"Qué lindos se ven, bendiciones para su bebé", "Qué bonito momento" o "Se nota que hay química", fueron algunos de los comentarios.

Pese a la emoción del público, las actitudes de ambos dejan ver que, por ahora, su vínculo se mantiene en un plano amical y de respeto. Esto es así, sobre todo por la familia que comparten y el contenido que realizan juntos en redes.

En conclusión, el nuevo beso entre Samahara Lobatón y Youna volvió a paralizar las redes y alimentar los rumores de reconciliación. Sin embargo, sus propias palabras y reacciones durante el live muestran que, al menos por ahora, todo se mantiene como parte de un juego y de la buena relación que tienen actualmente.