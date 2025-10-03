Micky Hair: estilista de las estrellas, falleció tras ser atacado por personas desconocidas en México

El 29 de septiembre de 2025 se registró un hecho violento en Polanco, Ciudad de México, cuando Miguel de la Mora, reconocido estilista de las estrellas conocido como Micky Hair, fue asesinado a balazos a las afueras de su propio salón de belleza. El crimen ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo y la moda.

¿Qué pasó con Micky Hair?

La víctima, de tan solo 28 años, era propietaria de exclusivos salones en Guadalajara y Ciudad de México. Su trayectoria estaba marcada por un estilo de vida rodeado de lujo y popularidad en los círculos sociales más destacados. Sin embargo, el ataque dejó en evidencia que su éxito profesional también estuvo acompañado de conflictos personales y laborales.

En la escena del crimen, las autoridades encontraron elementos que llamaron la atención: un ticket de transferencia bancaria por 1 millón 750 mil pesos, un bolso de diseñador, un billete japonés y su teléfono celular. Estos hallazgos podrían dar pistas sobre posibles móviles financieros detrás del asesinato.

La violencia quedó registrada en un video difundido en redes sociales por periodistas. En las imágenes se observa a De la Mora conversando con sus empleados antes de ser sorprendido por un atacante vestido de negro y con el rostro cubierto por un casco. El agresor abrió fuego sin dejar oportunidad de reacción. Además, sus fans se despidieron de él en redes sociales.

"Una victima del Crimen organizado en México, mis condolencias a sus familiares", "El 9 de septiembre fue a levantar una denuncia y 20 días después él ya no esta! La policía no le dio la protección que necesitaba", expresaron.

Micky Hair había recibido amenazas

La investigación apunta nuevamente a un viejo conocido de la víctima: Eduardo Ederly "N". En 2024, Micky Hair había presentado una denuncia en su contra por trabajos inconclusos relacionados con remodelaciones en sus salones. Según versiones periodísticas, la relación laboral derivó en discusiones económicas que llegaron incluso a amenazas directas.

A raíz de esa denuncia, las autoridades habían dictado medidas de restricción contra Ederly, prohibiéndole acercarse o intimidar al estilista. No obstante, el crimen ha puesto otra vez su nombre en el centro de la investigación, debido a los antecedentes de disputas y a los supuestos reclamos de dinero que mantenía con la víctima.

El asesinato de Miguel de la Mora no solo enluta a su familia y seguidores, sino que también abre un complejo panorama judicial. Las autoridades deberán esclarecer si el móvil del crimen se relaciona con los conflictos laborales pasados, con temas económicos recientes o con otras líneas de investigación aún no reveladas.