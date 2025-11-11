¡Orgullo nacional! Susana Baca recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

Susana Baca volvió a llenar de orgullo a todo el Perú tras recibir el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025, uno de los reconocimientos más importantes que otorga la Academia Latina de la Grabación. El homenaje se realizó en una ceremonia especial en Las Vegas.

Susana Baca es galardonada en los Latin Grammy 2025

La reconocida cantante Susana Baca fue homenajeada en los Latin Grammy 2025 con el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que celebra su enorme aporte a la música afroperuana y latinoamericana. La ceremonia se realizó en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas, donde el público se puso de pie para aplaudir a una de las voces más queridas del país.

"Celebrando mi Latin Grammy a la Excelencia bailando feliz", escribió emocionada la artista en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video donde se le ve sonriendo y cantando, reflejando toda su alegría por este gran logro.

Este premio, que no forma parte de las categorías competitivas, se entrega solo a artistas que han tenido una trayectoria ejemplar y han dejado huella en la historia de la música latina. En esta edición, junto a Susana Baca, también fueron reconocidos Enrique Bunbury (España), Ivan Lins (Brasil), Pandora (México) y Olga Tañón (Puerto Rico).

"Quiero agradecer en esta ocasión a la Academia Latina de la Grabación por este espíritu abierto y democrático con el cual hoy me dan este premio", dijo la cantante en la ceremonia.

Durante la ceremonia, Susana estuvo acompañada de su esposo y productor Ricardo Pereira, quien ha sido su compañero inseparable en los escenarios. El trofeo fue entregado por Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13, quien la aplaudió por su talento y su compromiso con la cultura afroperuana.

El público de Las Vegas no dudó en levantarse de sus asientos cuando la cantante subió al escenario. Su humildad, su voz y su energía hicieron vibrar a todos los presentes.

Su historia será parte de un documental

El momento icónico fue registrado por Del Barrio Producciones, ya que formará parte del documental "Estoy Viva". Este contará la vida de la artista desde sus inicios en Chorrillos hasta su consagración en los escenarios del mundo.

El proyecto está dirigido por Josué Méndez y producido por Hugo Coya, quienes han acompañado a la intérprete en cada paso de este homenaje. "Estoy viva" busca rendir tributo a la fuerza, sensibilidad y legado artístico de Susana Baca, quien a sus 80 años sigue trabajando con la misma pasión de siempre.

Además, la cantante no solo fue reconocida por su trayectoria, sino que también está nominada al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su más reciente disco, "Conjuros", cuya gala principal se celebrará el 13 de noviembre.

Orgullo peruano en el mundo

Con este galardón, Susana Baca suma un nuevo logro a su brillante carrera. Ya cuenta con tres Latin Grammy y una nominación al Grammy anglosajón, siendo una de las artistas peruanas más premiadas a nivel internacional.

En conclusión, Susana Baca fue homenajeada en los Latin Grammy 2025 con el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que destaca su legado y su invaluable aporte a la música afroperuana. La artista celebró este logro con la humildad y alegría que la caracterizan, reafirmando que su voz sigue siendo un emblema de identidad, cultura y orgullo para todo el Perú.