Precio del DÓLAR HOY, 25 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento tranquilo y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Esto sucede en medio de un escenario económico que se mantiene relativamente estable durante las últimas semanas de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para el miércoles 25 de febrero se ubica en S/ 3.354 para la compra y S/ 3.363 para la venta, valores que sirven como referencia oficial para operaciones tributarias y contables en el país.

Este resultado confirma una tendencia de estabilidad que se ha venido observando desde finales de enero. En ese momento, la divisa comenzó a moverse en un rango estrecho, sin registrar saltos bruscos ni caídas pronunciadas.

Durante las últimas semanas, el dólar ha oscilado en cifras muy cercanas. La moneda estadounidense se ha mantenido mayormente entre los S/ 3.34 y S/ 3.36 en la compra, mientras que la venta ha fluctuado alrededor de los S/ 3.35 y S/ 3.36, lo que refleja un mercado ordenado.

Incluso en jornadas anteriores, como el 23 y 24 de febrero, el tipo de cambio oficial se mantuvo prácticamente sin variaciones significativas. De esta manera, viene consolidando una racha de comportamiento predecible para la moneda estadounidense en el contexto nacional.

Precio del dólar del 1 al 25 de febrero. (SUNAT)

Este patrón de estabilidad también responde a factores internacionales moderados, como un dólar global sin presiones extremas y expectativas económicas más controladas para el 2026. Esta situación reduce la volatilidad en mercados emergentes como el peruano.

En el plano interno, la estabilidad del sol frente al dólar también se explica por la cautela de los inversionistas y empresas. Ellos continúan operando sin señales de pánico financiero ni movimientos bruscos de capital.

Asimismo, el margen cambiario se ha mantenido controlado. Esto indica que la diferencia entre compra y venta sigue siendo reducida, evitando impactos fuertes en importaciones, pagos en dólares y costos empresariales.

Otro punto clave es que, pese a variaciones políticas recientes en el país, el mercado cambiario no ha reaccionado de forma brusca, lo que sugiere confianza en la estabilidad macroeconómica de corto plazo. Para ciudadanos y empresas, este escenario resulta favorable, ya que permite planificar pagos, compras en dólares y operaciones comerciales con mayor previsibilidad y menor riesgo cambiario.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 25 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar en Perú sigue mostrando una clara estabilidad dentro de un rango reducido. Todo indica que, por ahora, el mercado cambiario se mantiene sólido y sin señales de volatilidad abrupta.