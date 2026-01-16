RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Pide no juzgarla!

Samantha Batallanos da su respaldo a Samahara Lobatón tras agresión: "Estuve en una posición similar"

A través de sus redes, Samantha Batallanos decidió pronunciarse sobre la agresión que sufrió Samahara Lobató a manos de Bryan Torres y confiesa que pasó por un momento muy similar.

Samantha Batallanos da su respaldo a Samahara Lobatón tras agresión
Samantha Batallanos da su respaldo a Samahara Lobatón tras agresión (Composición Karibeña)
16/01/2026

La modelo Samantha Batallanos ha llamado la atención de la farándula por estar en medio de polémicas en sus relaciones amorosas, pero también de agresión de parte de Jonathan Maicelo. Ahora tras la viralización de la agresión a Samahara Lobatón, la actriz cómica no dudó en pronunciarse y solidarizarse. 

¡Manda su apoyo a Samahara Lobatón!

Por medio de sus redes, Samantha Batallanos decidió pronunciarse sobre los recientes acontecimientos de agresión de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón. La modelo se sintió identificada con el caso de la influencer, donde señala que en aquellas ocasiones no están bien en sus sentidos y no actúan con cordura. 

"Como me duele ver el video de Sam... En algún momento yo estuve en una posición similar y sí, es verdad, que todas aquellas mujeres que alguna vez permitimos eso, claro está, que no estamos bien en muchos sentidos, es como un bloqueo de muchas cosas, uno no actúa con cordura cuando estás en esta situación", dijo. 

Así mismo, comentó que Samahara Lobatón estaría muy dependiente del cantante de salsa y soltarse es todo un proceso. Por ello, pide que no la juzguen porque necesita no sentirse sola y tener respaldo emocional para poder separarse de su agresor.

"Incluso se te junta todos los miedos de perder el infierno que crees que es tu única forma de permanecer bien. Ella aún no puede ver lo bien que estaría sin esa persona. No juzguemos a mujeres que se encuentran en esta situación porque lo que más necesitan es mucho amor y respaldo emocional. Ayudar a que no se sientan solas; ellas son muy fuertes, más de lo que imaginan", dijo.

¿Youna pediría la tenencia de su hija con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan? Esto dijo Melissa Klug
@farandula.lorcha ¡Esto fue lo que dijo! 😧🔥 #farandulalorcha #samaharalobaton #elbryan #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Samantha Batallanos también acusó de agresión a su ex

Como se recuerda, Samantha Batallanos denunció a su expareja Jonathan Maicelo de agresión física en el pasado. Aunque tiempo después regresó con él, minimizando todas las acciones que pasaron y  las denuncias. Aunque ahora, el proceso sigue su curso, la modelo afirmó que no se encontraba bien psicológicamente y vivía dependiente del exboxeador. Es así como ahora, se siente identificada con la influencer Samahara. 

De esta manera, el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres se ha vuelto viral en redes por las fuertes imágenes. Así mismo, la modelo Samantha Batallanos que pasó por una situación similar decidió expresarle su apoyo y pedir al público que no la juzguen porque en aquel momento no están bien psicológicamente y tienen una dependencia fuerte. 

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón no quiere denunciar a Bryan Torres: "No quiere"
Karibeña