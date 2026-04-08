César BK logra obtener garantías por su vida tras denuncia contra Leslie Shaw y 'El Prefe'

Hace varios meses, César BK reveló que fue agredido físicamente por 'El Prefe', pareja de Leslie Shaw, durante un evento. Luego de todo un proceso, el joven cantante logró obtener garantías contra su vida, ya que señaló que recibió amenazas en aquella confrontación.

César BK obtiene garantías por su vida

A finales de enero, César BK denunció por medio de sus redes sociales que el novio de Leslie Shaw lo agredió durante un evento donde se cruzaron y que la misma 'gringa' también le habría amenazado. Esto terminó en una comisaría, donde el intérprete pidió garantías por su vida por todo lo sucedido.

Ahora, el cantante de cumbia urbana ha revelado que ya le fueron otorgados las garantías personales tras ser evaluados por las autoridades correspondientes, luego de presentar todos los documentos en su solicitud.

En la resolución, señalaron que existen pruebas suficientes que genera una convicción razonable sobre un riesgo inminente contra la vida e integridad personal del cantante César BK, tanto física como psicológica, atribuido a las personas denunciadas, Leslie Shaw y 'El Prefe'.

En ese sentido, las autoridades correspondientes se dispusieron que Leslie Shaw y Leonardo Chil Delgado tienen que cesar cualquier tipo de acto que pueda representar una amenaza hacia la víctima. Además, les advirtieron que el incumplimiento de esta medida podría derivar en acciones penales por resistencia o desobediencia a la autoridad, según informó el medio 'El Trome'.

Quiere disculpas públicas de Leslie Shaw y 'El Prefe'

En otro momento, el abogado de la artista Leslie Shaw señaló que el cantante urbano estaría pidiendo que sus patrocinados se disculpen de manera pública, pero que aún estarían en la etapa de reconciliación. Ante esto, César BK señala que las personas denunciadas no quieren realizar sus peticiones y continuaría con las medidas legales correspondientes.

Él ha solicitado que las disculpas sean públicas, pero estamos dentro de un procedimiento que estamos en etapa de reconciliación", expresó, pero el intérprete César BK afirma que los denunciantes no desean disculparse: "Le dije: pídeme disculpas públicas tanto tú como él y no quisieron. No quiero show. Yo me voy hasta las últimas".

De esta manera, César BK ha señalado que seguirá con la denuncia correspondiente por la agresión que sufrió de parte de 'El Prefe' y las amenazas de Leslie Shaw hace varios meses atrás. Hasta el momento, las autoridades correspondientes le han otorgado garantías de vida al cantante de cumbia.