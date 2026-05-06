Renato Rossini Jr. confiesa que sí habría tenido un romance con Samahara Lobatón: "En otra vida"

'La Granja VIP' continúa dando de qué hablar con las inesperadas confesiones de sus participantes. Esta vez, Renato Rossini Jr. fue consultado sobre Samahara Lobatón luego de que ella confesara que le habría gustado conocerlo "en otra vida", generando una curiosa reacción del influencer.

Renato Rossini Jr. y su confesión sobre Samahara Lobatón

La edición del 5 de mayo de 'La Granja VIP' dejó uno de los momentos más virales. Como parte de una dinámica, los participantes debían responder preguntas enviadas por personas cercanas a otros integrantes del reality. En ese contexto, la popular 'Tía Lisura', familiar de Paul Michael, sorprendió a Renato Rossini Jr. con una inesperada consulta sobre Samahara Lobatón.

"Una pregunta para Renato. ¿Consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?", preguntó directamente al participante.

La interrogante tomó por sorpresa al exchico reality, quien no pudo evitar sonrojarse y mostrarse nervioso frente a cámaras. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, Renato respondió con total sinceridad y dejó abierta la posibilidad de que, en otro contexto, sí habría podido tener algo más con la hija de Melissa Klug.

"Sí, de todas maneras, en la otra vida, de todas maneras. 100%. Pero en otra vida, en esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna", respondió entre risas.

La reacción generó carcajadas entre los participantes, especialmente en Samahara Lobatón, quien tomó el comentario con humor. Pese a la evidente química entre ambos dentro del reality, Renato dejó claro que respeta la actual relación de la influencer con Youna y descartó cualquier insinuación en el presente.

Samahara Lobatón y lo que le dijo a Renato Rossini Jr.

Como se recuerda, esta conversación no surgió de la nada. Semanas atrás, Samahara Lobatón también dio de qué hablar al admitir que, en circunstancias distintas y de no estar comprometida con Youna, quizá habría tenido una relación con Renato Rossini Jr.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini (...) Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces", fueron las emotivas palabras de la influencer hacia su compañero.

En conclusión, Renato Rossini Jr. respondió con naturalidad a la inesperada pregunta sobre Samahara Lobatón, dejando en claro que, aunque hubo química entre ellos, todo se mantiene en un plano hipotético y de respeto, considerando además el compromiso actual de la influencer con Youna.