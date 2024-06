¡Impactante! Joven tiene dos esposos y asegura que recibir 'doble amor' la salvó de la depresión

Aunque muchas personas prefieran la monogamia, tal como es tradicional desde hace varios siglos, las relaciones poliamorosas se han vuelto muy comunes hoy en día. Es así que, una joven se ha vuelto viral en redes sociales ya que tiene dos esposos e indica que recibir "doble amor" la salvó de la depresión que padecía.

La joven en cuestión responde al nombre de Lary Ingrid, es una influencer muy conocida en Brasil bajo el nombre de Larissa. La joven ha brindado diversas entrevistas, a medios nacionales e internacionales, donde desafía la tradicional monogamia ya que convive con sus dos parejas.

Larissa confesó en una entrevista que mantiene dos relaciones en simultáneo con Italo Silva, de 25 años, y Joao Víctor, un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad (18), con quienes tiene una hija y un hijo respectivamente

La historia de Larissa, Ítalo y Víctor empezó hace 8 años, cuando los dos primeros empezaron una relación que en un inicio fue monógama. Sin embargo, con el pasar del tiempo acordaron tener una relación abierta y fue en ese momento donde Víctor entró en escena, cambiando sus vidas para siempre al convertirse en el tercero en la relación.

Víctor ha confesado que en un inicio dudó sobre aceptar compartir el amor Ingrid, pero le gustaba y la quería tanto que decidió acceder al trío amoroso.

"Yo ya tenía esta idea de estar con ella, pero me dejó claro que eso no sucedería. Como quería quedarme con ella a pesar de todo, acepté", declaró Víctor al New York Post.