RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Paso importante!

¿Va en serio? Sirena Ortiz revela que ya conoce a la familia de Gabriel Meneses: "Lindos todos"

Sirena Ortiz onfesó que ya conoció a la familia de Gabriel Meneses y que todo fue muy positivo. Sus declaraciones confirmaron que atraviesa un gran momento personal.

Sirena Ortiz confirma que ya conoció a la familia de Gabriel Meneses.
Sirena Ortiz confirma que ya conoció a la familia de Gabriel Meneses. (Composición Karibeña)
07/02/2026

Sirena Ortiz atraviesa uno de los momentos más bonitos de su vida personal y no tuvo problemas en contarlo frente a cámaras. La actriz se mostró relajada y feliz al hablar de su relación con Gabriel Meneses, y confesó que ya conoce a la familia del actor.

Sirena Ortiz confiesa que conoció a la familia de Gabriel Meneses

Sirena Ortiz vive un gran momento personal y no dudó en contarlo públicamente. La actriz habló con total sinceridad sobre su relación con Gabriel Meneses y dejó claro que el romance está firme, tranquilo y avanzando paso a paso. Incluso, ya conoció a la familia del actor, un detalle que confirmaría que la historia va en serio.

La revelación se dio luego de que Sirena sorprendiera a Gabriel en el set de "Esto es Guerra", donde ambos compartieron un momento que llamó la atención del público: un romántico beso. Tras su aparición en el programa, Sirena conversó con el equipo de "Más Espectáculos" y no dudó en hablar de su vida sentimental. Con una sonrisa, la actriz se mostró tranquila y feliz al referirse a Gabriel.

"Yo estoy muy feliz con Gabriel, estamos muy bien", expresó, dejando en claro que la relación pasa por una etapa estable y sin conflictos. 

Según contó, ambos se apoyan mucho y comparten momentos importantes, tanto en lo personal como en lo profesional. Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Sirena confirmó que ya dio un paso importante: conocer a la familia de Gabriel Meneses. La actriz contó que el encuentro fue muy positivo y que se sintió cómoda desde el primer momento.

Raysa Ortiz advierte al novio de su hermana Sirena, Gabriel Meneses: "Nadie puede hacerle daño"
Lee también

Raysa Ortiz advierte al novio de su hermana Sirena, Gabriel Meneses: "Nadie puede hacerle daño"

"Yo ya conocí a su mamá, a su papá, a su hermano", reveló. Al ser consultada sobre cómo fue la experiencia, no dudó en responder con cariño. "Lindos todos, la verdad", añadió, dejando una muy buena impresión de la familia del actor.

Eso sí, aclaró que aún falta que Gabriel conozca a su familia, algo que no se ha dado por temas personales y de salud. Sin embargo, aseguró que ese encuentro se dará pronto.

"En cualquier momento se va a dar, va a conocerlos", afirmó la actriz con total seguridad, mientras su hermana sonreía, aprobando la relación.

Apoyo total y complicidad en todo momento

Durante la entrevista, Sirena también habló del respaldo que recibe de Gabriel en su trabajo como actriz. El reportero le recordó que a él le encanta verla en sus personajes, tanto en el rol más refinado como en el más atrevido. Luego, ella contó una anécdota que demuestra la complicidad que hay entre ambos. 

"Tomasita era media achorada. Josephine es como la pituca", explicó Sirena al comparar a sus personajes. "Él me dijo: 'Yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar'. O sea, él siempre apoyándome en todo", recordó la actriz, resaltando que Gabriel siempre está dispuesto a apoyarla y aconsejarla.

En conclusión, Sirena Ortiz deja claro que su relación con Gabriel Meneses atraviesa un momento sólido y lleno de confianza. Sin apuros, pero con pasos firmes, ambos siguen construyendo su historia, priorizando el apoyo mutuo y el bienestar de sus familias. Todo indica que este romance aún tiene muchos capítulos por contar.

Temas relacionados familia feliz Gabriel Meneses karibeña relación Sirena Ortiz

Siga leyendo

Lo Más leído

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

¡Fuerza! Falleció la madre de Pedro Gallese, Tatiana Quiroz, según informó Deportivo Cali

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Selene Cucat denuncia que Pamela López la estaría amenazando: "Si no te rectificas te vamos a dar..."

¿Estrella Torres se va de Son del Duke? Artista se despide con emotivo mensaje: "Gracias por todo"

últimas noticias
Karibeña