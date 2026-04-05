Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar su última promesa: "Le dije que nunca me dejara sola"

La partida del comediante Manolo Rojas sigue generando conmoción en su entorno cercano. A una semana de su fallecimiento a los 63 años por un ataque cardíaco, su familia aún no asimila la pérdida. En este contexto, su esposa e hijos acudieron al homenaje en "El Reventonazo de la Chola", donde protagonizaron momentos de gran emoción.

Esposa de Manolo Rojas le dedica desgarrador mensaje

Durante la emisión especial del programa, Marisol Alayo, viuda de Manolo Rojas, apareció junto a sus hijos para rendir tributo al hombre con quien compartió gran parte de su vida. Visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al recordar su historia de amor y el vínculo que los unió desde la adolescencia.

"Nunca me voy a olvidar que es, fue y será el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. La verdad que a mí me ha chocado bastante no lo puedo creer para mí es un sueño yo pienso que lo voy a ver que salió a trabajar, se fue viajar y regresa de verdad que no o sea no puedo creerlo."

Sus palabras reflejaron la dificultad de aceptar la partida del comediante, una situación que, según confesó, aún le resulta imposible de procesar. La viuda también compartió uno de los pedidos más personales que le hizo a su esposo en vida, lo que intensificó la carga emocional del momento.

"No lo acepto tampoco porque... Es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejará sola, porque yo no voy a poder con mis hijos", dijo entre lágrimas.

@rkt696 Esposa de Manolo Rojas rompió en llanto al recordar promesa ♬ sonido original - rkt696

Susy Díaz se quiebra al recordar al comediante

El homenaje también contó con la presencia de Susy Díaz, quien no ocultó su dolor por la partida del artista. Visiblemente afectada, la exvedette confesó que la noticia la impactó profundamente, incluso alterando su descanso.

"Cholita, discúlpame, a mí me ha tocado muchísimo. Puedes creer que Manolo se nos fue y no puedo dormir bien", señaló durante su participación en el programa.

Además, destacó la influencia que tuvo el comediante en su carrera artística, recordándolo como un referente dentro del humor. "Él fue un maestro para mí, él hacía los libretos de las dietas, me gustaba como imitaba", comentó.

Uno de los relatos que más llamó la atención fue el que compartió sobre un episodio ocurrido en su hogar. Según contó, un ave que solía cantar en su casa dejó de hacerlo el mismo día en que falleció el humorista.

"Sabes cuando deja de cantar el pajarito, cuando muere Manolo Rojas. Dejó de cantar el viernes, veo el noticiero y el pajarito estaba cantando afuera de la casa de Manolo", relató.

Finalmente, Susy Díaz dirigió unas palabras a los hijos del comediante, aconsejándoles apoyarse en la fe para afrontar el duelo.

"Me da mucha pena verlo a Ruby, a Manuel y Marisol. Yo con la experiencia que tuve al perder a mi papito, les aconsejo que vayan los domingos a misa. Dios le va dar fuerza y fortaleza. Manuel, Rubby, vayan los domingos a misa y Dios les va hacer entender que los padres no son eternos. Eso yo hice. Yo lloré 10 años por mi papá", indicó.

@rkt696 Susy Díaz recuerda su amistad con Manolo Rojas ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, el homenaje a Manolo Rojas evidenció el vacío que dejó su partida en su familia y en el espectáculo. Las palabras de su esposa y de Susy Díaz reflejan el dolor por su ausencia y el legado del artista. Mientras sus seres queridos asimilan la pérdida, su recuerdo permanece vivo en cada muestra de cariño.