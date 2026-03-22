Manchester City se coronó campeón de la EFL Cup tras vencer 2-0 al Arsenal en Wembley

El Manchester City reafirmó su dominio en Inglaterra al vencer 2-0 al Arsenal en la final de la EFL Cup en el estadio Wembley. Nico O'Reilly destacó al marcar ambos goles de cabeza, sellando el triunfo del equipo de Pep Guardiola. Con esto, el City recupera la EFL Cup tras no lograrla desde la temporada 2020/21.

Manchester City impone su autoridad en Wembley

El inicio del partido favoreció a Arsenal, que mostró intensidad ofensiva y llegó a generar complicaciones al equipo de Guardiola. James Trafford brilló con una triple atajada ante disparos de Gyökeres y Bukayo Saka, manteniendo el empate en los primeros minutos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el City fue dominando la posesión y limitando las salidas del Arsenal, que apenas generó ocasiones claras. A pesar de algunos centros peligrosos, los Gunners no lograron concretar, dejando espacio para que el equipo azul aprovechara su oportunidad.

La segunda mitad reflejó la superioridad del Manchester City. En el minuto 60 y luego en el 64, O'Reilly conectó dos cabezazos impecables que pusieron el 2-0 en el marcador y aseguraron el título para los de Guardiola.

Aunque Arsenal intentó reaccionar, estrellando dos balones en el poste en los minutos finales, la defensa del City se mostró sólida y logró gestionar correctamente los últimos instantes del encuentro. Mucho centro, pero prácticamente sin ocasiones claras.

Somos campeones de la Carabao Cup 🎉 pic.twitter.com/pxTWpVSOtf — Manchester City (@ManCityES) March 22, 2026

Próximos desafíos para City y Arsenal

Con la EFL Cup en sus vitrinas, el Manchester City ya enfoca su atención en la siguiente competición. El equipo se enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, buscando mantener su racha de victorias y sumar otro título esta temporada.

Por su parte, Arsenal buscará recuperarse rápidamente de la derrota y mejorar su rendimiento en la Premier League en su próximo duelo frente a Southampton por la FA CUP.

Pero eso no es todo para los Gunners quienes tienen más desafío cuando les toque enfrentar al Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League 2026. Cabe recordar que el Manchester City fue eliminado en octavos de la misma competición por el Real Madrid

En conclusión, la final de la EFL Cup mostró nuevamente la capacidad táctica y ofensiva del Manchester City bajo la dirección de Guardiola, además de consolidar a Nico O'Reilly como una figura clave en momentos decisivos. El triunfo no solo representa un título, sino también un mensaje claro al resto del fútbol inglés.