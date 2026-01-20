Manchester City sufre histórica derrota por 3-1 ante Bodo/Glimt en la Champions League

La Champions League vivió una noche inesperada en Noruega: el Manchester City de Pep Guardiola cayó 3-1 ante el Bodo/Glimt en la séptima jornada de la fase de grupos. Pese a dominar la posesión durante gran parte del encuentro, el conjunto inglés se topó con un rival ordenado y contundente, que aprovechó cada error dejando en suspenso sus opciones de acceder de manera directa a los octavos de final.

Bodo/Glimt golpea con contundencia y sorprende al City

El equipo noruego construyó su histórica victoria a partir de la eficacia. Entre los minutos 22 y 24, Kasper Høgh firmó un doblete fulminante que descolocó por completo al Manchester City. En apenas 118 segundos, el delantero danés aprovechó dos centros precisos de Blomberg para castigar las falencias defensivas del conjunto inglés.

Pese a que el City superó el 70 % de posesión, nunca logró imponer condiciones ni generar situaciones claras de gol. El Bodo/Glimt, en cambio, mantuvo la calma, defendió con orden y atacó en los momentos justos. La estrategia resultó perfecta y dejó en evidencia que la posesión, sin profundidad ni precisión, no siempre garantiza resultados.

En el complemento, el Bodo/Glimt amplió la ventaja con un golazo de Hauge, quien remató con potencia desde fuera del área y la clavó en la escuadra, desatando la euforia local. Ryan Cherki anotó para el City, pero la ilusión duró poco: Rodri recibió dos amarillas en 53 segundos y dejó a su equipo con diez jugadores.

Kasper Høgh, el héroe inesperado de una noche histórica

La gran figura del partido fue Kasper Høgh, delantero danés de 25 años, que vivió una noche que difícilmente olvidará. El atacante se convirtió en el verdugo del Manchester City al anotar dos goles en menos de dos minutos y encaminar la primera victoria del Bodo/Glimt en esta edición de la Champions League.

Formado en el Randers de Dinamarca, Høgh llegó al Bodo/Glimt en 2024 y se ganó un lugar en el equipo. En competiciones europeas ya había marcado ante Sturm Graz en agosto de 2025, en un contundente 5-0 por la fase clasificatoria. Sin embargo, en la fase de liga no había anotado hasta enfrentarse a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Durante la temporada 2025, el delantero registró 17 goles en 28 partidos en la Eliteserien y sumó un tanto más en la Copa Noruega. Ante el City, celebró primero con un cabezazo que pasó entre las piernas de Gianluigi Donnarumma y luego selló su doblete con un remate combado al segundo palo, confirmando una actuación memorable.

La derrota es una advertencia para el Manchester City, que deberá corregir errores defensivos antes de enfrentar al Galatasaray. Para el Bodo/Glimt, la victoria representa una noche histórica y la mejor actuación del equipo en el torneo demostrando que en la Champions League no hay imposibles cuando convicción y eficacia superan los pronósticos.