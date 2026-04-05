RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

Se renuevan

Corazón Serrano sorprende al anunciar a exfinalista de 'Yo Soy' como su nueva integrante

Tras un emocionante casting, Corazón Serrano presentó a su nueva voz femenina, una exfinalista de 'Yo Soy'.

Corazón Serrano eligió a su nueva cantante.
Corazón Serrano eligió a su nueva cantante. (Composición Karibeña)
05/04/2026

¡Corazón Serrano se renueva! Tras un intenso casting femenino que reunió a talentosas jóvenes en el Remanso de Comas, el grupo de cumbia anunció quién se convertirá en su nueva integrante, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Sharik Danae se convierte en la nueva integrante de Corazón Serrano

El domingo 5 de abril se realizó la gran final del casting de Corazón Serrano en el Remanso de Comas, donde 14 jóvenes talentosas se presentaron con la ilusión de formar parte del grupo de cumbia piurano. El evento fue transmitido en vivo por YouTube y estuvo conducido por Jazmín Pinedo, permitiendo que miles de seguidores siguieran cada momento de la jornada.

La ganadora del casting fue Sharik Danae Arévalo, de 19 años, recordada por su participación en 'Yo Soy', donde imitó a la cantante Mon Laferte. Su triunfo sorprendió a todos, incluido ella misma, que no podía creer que finalmente había sido elegida.

Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, fue quien anunció su nombre ante el público, mientras el escenario se llenaba de papel picapica celebrando el momento. Tras el anuncio, las demás finalistas se acercaron a Sharik para felicitarla con abrazos, compartiendo la emoción del instante y reconociendo su talento.

La agrupación piurana confirmó oficialmente la noticia en sus redes sociales, publicando imágenes de la nueva integrante con la leyenda:

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce
Lee también

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

"Tenemos NUEVA INTEGRANTE. Felicitaciones Sharik Danae", sellando así su incorporación al grupo.

@estados_jsc @Corazón Serrano Perú @Sharik Danae #CastingInternacionalCorazonSerrano #NoTePreocupesPorMi #Traicionero #GanadoraCastingCorazonSerrano2026 #estados_jsc ♬ sonido original - Joel S.C

¿Quién es Sharik Danae, la nueva integrante de Corazón Serrano?

Sharik Danae Arévalo, de 19 años, es la nueva voz femenina de Corazón Serrano. Su talento y carisma la hicieron destacar entre numerosas postulantes durante el casting internacional, consolidando su ingreso a la delantera del popular grupo de cumbia peruana.

Briela Cirilo desata críticas al rechazar flores de fans en concierto de Corazón Serrano: "Pésima actitud"
Lee también

Briela Cirilo desata críticas al rechazar flores de fans en concierto de Corazón Serrano: "Pésima actitud"

La cantante peruana ya contaba con experiencia en televisión y escenarios, habiendo participado en el programa 'Yo Soy' en sus ediciones Kids, 'Nueva Generación' y 'Duplas Perfectas'. Su interpretación de Mon Laferte la llevó a convertirse en tres veces finalista, mostrando su potente voz y capacidad escénica desde muy joven, lo que le permitió conectar con el público.

Además de su faceta como imitadora, Sharik Danae ha desarrollado su carrera como solista desde los 14 años, lanzando temas como 'Un día más', 'Cada vez' y 'Alma intoxicada'. Con su estilo versátil y poderoso, la cantante ahora se consolida como una de las promesas jóvenes de la cumbia peruana al incorporarse a Corazón Serrano.

En conclusión, Sharik Danae, con solo 19 años, se convierte en la nueva voz de Corazón Serrano, sumando su energía, talento y experiencia en los escenarios para revitalizar al popular grupo de cumbia y seguir conquistando al público.

Temas relacionados cantante casting corazón serrano sharik arevalo sharik danae

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

Melissa Klug explota contra Gabriela Herrera por llamar fea a Samahara: "Ella está toda transformada"

Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos: "No tenemos nada que ocultar"

Vania Bludau sorprende con mensaje en redes tras ampay de Mario Irivarren: "Mi humilde opinión..."

Christian Thorsen, exactor de 'AFHS', se luce enamorado de su joven novia y no descarta una boda

últimas noticias
Karibeña