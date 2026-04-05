Corazón Serrano sorprende al anunciar a exfinalista de 'Yo Soy' como su nueva integrante

¡Corazón Serrano se renueva! Tras un intenso casting femenino que reunió a talentosas jóvenes en el Remanso de Comas, el grupo de cumbia anunció quién se convertirá en su nueva integrante, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Sharik Danae se convierte en la nueva integrante de Corazón Serrano

El domingo 5 de abril se realizó la gran final del casting de Corazón Serrano en el Remanso de Comas, donde 14 jóvenes talentosas se presentaron con la ilusión de formar parte del grupo de cumbia piurano. El evento fue transmitido en vivo por YouTube y estuvo conducido por Jazmín Pinedo, permitiendo que miles de seguidores siguieran cada momento de la jornada.

La ganadora del casting fue Sharik Danae Arévalo, de 19 años, recordada por su participación en 'Yo Soy', donde imitó a la cantante Mon Laferte. Su triunfo sorprendió a todos, incluido ella misma, que no podía creer que finalmente había sido elegida.

Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, fue quien anunció su nombre ante el público, mientras el escenario se llenaba de papel picapica celebrando el momento. Tras el anuncio, las demás finalistas se acercaron a Sharik para felicitarla con abrazos, compartiendo la emoción del instante y reconociendo su talento.

La agrupación piurana confirmó oficialmente la noticia en sus redes sociales, publicando imágenes de la nueva integrante con la leyenda:

"Tenemos NUEVA INTEGRANTE. Felicitaciones Sharik Danae", sellando así su incorporación al grupo.

¿Quién es Sharik Danae, la nueva integrante de Corazón Serrano?

Sharik Danae Arévalo, de 19 años, es la nueva voz femenina de Corazón Serrano. Su talento y carisma la hicieron destacar entre numerosas postulantes durante el casting internacional, consolidando su ingreso a la delantera del popular grupo de cumbia peruana.

La cantante peruana ya contaba con experiencia en televisión y escenarios, habiendo participado en el programa 'Yo Soy' en sus ediciones Kids, 'Nueva Generación' y 'Duplas Perfectas'. Su interpretación de Mon Laferte la llevó a convertirse en tres veces finalista, mostrando su potente voz y capacidad escénica desde muy joven, lo que le permitió conectar con el público.

Además de su faceta como imitadora, Sharik Danae ha desarrollado su carrera como solista desde los 14 años, lanzando temas como 'Un día más', 'Cada vez' y 'Alma intoxicada'. Con su estilo versátil y poderoso, la cantante ahora se consolida como una de las promesas jóvenes de la cumbia peruana al incorporarse a Corazón Serrano.

En conclusión, Sharik Danae, con solo 19 años, se convierte en la nueva voz de Corazón Serrano, sumando su energía, talento y experiencia en los escenarios para revitalizar al popular grupo de cumbia y seguir conquistando al público.