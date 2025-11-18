Vanessa Pumarica desmiente a Pamela Franco sobre supuesto guion en entrevista: "No vi una pauta"

Hace unos días, Pamela Franco señaló que el programa de 'MQM' le habría pauteado todo lo que dijo en la entrevista hace un año y medio, donde le pidió perdón a Pamela López y aceptó que tuvo algo con Christian Cueva. Ahora, su ex amiga Vanessa Pumarica sale a desmentirla.

Vanessa Pumarica sobre declaración de Pamela Franco

En una entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme', Vanessa Pumarica salió nuevamente a declarar sobre Pamela Franco. Como se recuerda, ellas fueron íntimas amigas durante muchos años hasta que la cantante se alejó aparentemente desde su relación con Christian Cueva. Ahora, opinó sobre las recientes declaraciones de la artista en podcast de Verónica Linares.

"Hay verdades que no se pueden ocultar, como todo el Perú lo sabe, hay pruebas, no puedes negar lo innegable. En definitiva creo que está mal asesorada, a veces la prisa de querer limpiar una imagen, terminas dejando más huellas. Ya ha pasado un año y medio, entonces tratar de victimizarse no va porque la que está hablando es tu ego", dijo.

La desmiente sobre entrevista pauteada

Luego, es consultada sobre aquella entrevista que dio Pamela Franco en el programa 'Mande quien mande' donde le pidió perdón a Pamela López por haber sido la amante de Christian Cueva. La ex amiga reveló que ella sí la acompañó en aquel día y no vio nada pauteado, como ahora la cantante lo menciona.

"Yo fui al programa con ella, cuando ella sale lo que el productor le dijo 'ok, lo que pasó en el 2018, pasó', como estaba en un programa familiar para que salga y limpie su imagen, ella tenía que aceptar su error pasado, salió a sentarse y hablar, pero salió de ella. Yo no vi en ningún momento una pauta, no vi", expresó.

Además, la figura pública comenta que es mentira las declaraciones de la cantante de cumbia, que nadie la estaba asesorando. Si bien no contrató a alguien, afirma que varias amistad muy cercanas le estuvieron aconsejando que no saliera al aire, pero ella no hizo caso a sus recomendaciones.

De esta manera, Vanessa Pumarica conoce de muy cerca lo que Pamela Franco hacía hasta hace unos meses porque le contaba todo. Ahora, revela que la cantante estaría intentando limpiar su imagen, pero que no estaría siendo bien asesorada ya que está tratando de victimizarse cuando todo el Perú conoce sobre su relación con Christian Cueva.