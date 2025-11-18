Leslie Moscoso tomaría acciones legales contra ex de Luisito por dañar su honor: "Jamás fui la amante"

Hace unos días, la expareja de Luisito Sánchez afirmó que el padre de sus hijos le fue infiel con Leslie Moscoso y que por ella terminaron. Ahora, la actriz cómica salió a defenderse negando tales acusaciones y advierte tomar acciones legales contra Laura Cook.

Leslie Moscoso niega haber sido la amante de Luisito

En el programa 'América Hoy', un reportero se comunicó con Leslie Moscoso para responder a las declaraciones de Laura Cook. Como se recuerda, la ex de Luisito la acusó de haber destruido su familia al convertirse en la amante. Ante eso, así respondió la actriz cómica.

"Veo que le dan cabida a una desconocida que por lo visto le encanta la pantallita también. Jamás fui la amante de nadie, Luis salió a desmentirla en su momento y aún no teníamos nada. Veo que le dan cabida a una desconocida que por lo visto le encanta la pantallita también. Jamás fui la amante de nadie, Luis salió a desmentirla en su momento y aún no teníamos nada", expresó.

Luego, Moscoso decidió hablar claramente y defender su honor, afirmando que tomará acciones legales contra Laura Cook por afirmar que habría sido la amante de Luisito Sánchez.

"Si la señora sigue insinuando o afirmando algo que dañe mi honor o reputación me veré en la obligación de iniciar acciones legales. Que lo demuestre! Tomaré cartas en el asunto", agregó Leslie en sus declaraciones ante el medio.

¿Qué dijo Laura Cook?

Como se recuerda, Laura Cook se comunicó con 'América Hoy' donde acusó a la actriz cómica de haberse metido en su relación amorosa y haber destruido su familia. Señalando que le llegaría el karma por sus acciones del pasado.

"Fue mi esposo, mis hijos son reconocidos, su hijo mayor tiene 23 y el otro 14. Mi relación acabó con la infidelidad que tuvo con Leslie Moscoso. No tengo nada que perdonarle, ella sabe lo que hizo, sabe la familia que prácticamente destruyó y ahora todas las cosas que hizo, las está pagando, el karma existe. Cuando uno hace daño, todo se regresa", dijo.

De esta manera, Laura Cook se mantuvo firme con sus acusaciones contra Leslie Moscoso, señalándola como la 'amante' de Luisito Sánchez en el pasado. Ante eso, la actriz cómica negó por completo haber sido la otra de alguien e incluso, señaló que tomará acciones legales para defenderse, ya que la expareja del cantante estaría dañando su imagen y honor.