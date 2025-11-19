Vanessa Pumarica confirma que viajó más de una vez con Pamela Franco para ver a Cueva: "Es innegable"

La polémica alrededor de Pamela Franco y Christian Cueva sigue creciendo y esta vez salió a hablar alguien que conoce muy bien lo que pasó detrás de cámaras: Vanessa Pumarica, la ex pinky de la cumbiambera. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", Pumarica confirmó que viajó más de una vez junto a Pamela para encontrarse con Cueva en plena etapa clandestina de su romance.

Vanessa Pumarica sobre viajes de Pamela Franco para ver a Cueva

Vanessa Pumarica, conocida como la examiga de Pamela Franco, soltó detalles que nadie esperaba en "Magaly TV La Firme" y confirmó que viajó más de una vez junto a Pamela Franco para encontrarse con Christian Cueva durante su romance clandestino. Según ella, negar algo así sería imposible de negar.

En el programa, Vanessa confirmó que viajó dos veces al extranjero con Pamela Franco durante la etapa clandestina del romance con Christian Cueva. En ese momento, el futbolista estaba en una relación con la madre de sus hijos.

"Mira, yo viajé dos veces, que es algo que yo no lo voy a negar porque yo fui parte en ese momento de esa relación. Entonces es algo innegable. Ahí está el récord migratorio, no lo puedo negar", reveló. Magaly remató: "Tu récord migratorio es igualito al de ella".

Vanessa aseguró que uno de los viajes fue a Brasil, donde sí vieron a Cueva. El otro, a España, aunque allí no llegaron a encontrarse. También explicó que todo se hacía con intermediarios.

"Yo tengo dos. Ahí está Brasil. Solamente tengo dos. Y creo que España, pero en España no lo llegamos a ver, pero sí en Brasil. Siempre era con otras personas. El contacto era con otras personas. Definitivamente nunca fue directamente él", dijo.

Cabe señalar que, meses antes a esta reciente confesión, en "Andrea", Christian Cueva había confirmado que sí viajó a Brasil con Pamela Franco durante una crisis con su esposa. Dijo que lo hizo para "conocerla mejor" y que por eso llevó a otros amigos para evitar sospechas.

Señala que se reencontraron en el cumpleaños de Pamela Franco

La examiga de la cumbiambera aseguró que el romance actual de Pamela Franco con Christian Cueva empezó cuando el jugador rompió definitivamente con Pamela López. Esto sucedió porque ella no lo perdonaba.

"Después cuando él creo que igual pasó el tema de la López, creo que la López no lo perdonó. Ya a los meses o al mes ya como que él quería nuevamente", contó.

Magaly intervino de inmediato para remarcar que Pamela, pese a todo, aceptó comunicarse con él. Vanessa lo confirmó sin rodeos.

"Él empezó a llamarla y ella a responder porque a ti te puede llamar el ex y no responder", dijo la conductora. "Claro. Sí, sí, pero ella como estaba sola, entonces decidió pues responderle", contó Vanessa.

Vanessa también recordó el momento en que Cueva reapareció en el cumpleaños de Pamela, dejando atrás cualquier promesa pública. A partir de ahí, la persecución con la prensa fue constante.

"(El 5 de julio... él ya entró ahí) Yo estaba dentro de la fiesta, pero era más mi cumpleaños. Yo me tiré, como dije, la bomba y no vi, pero sí supe que él ingresó", contó. Magaly comentó lo que pasó después: "Ahí empezó un tira y afloja con la prensa. Parecía una persecución de gatos y ratones. Él huía de la prensa, nosotros lo ubicábamos...".

La conductora también recordó que Pamela Franco había dicho públicamente que jamás regresaría con Cueva, pero esa promesa quedó en el aire. Vanessa coincidió que por eso fue un error que ella haya salido a a hablar.

En conclusión, Vanessa Pumarica dejó en evidencia que la historia de Pamela Franco y Christian Cueva fue mucho más profunda y constante de lo que ambos quisieron admitir en su momento. Sus viajes, reencuentros y decisiones demuestran que el vínculo nunca se rompió del todo y que, pese a las negaciones públicas, el romance siguió avanzando hasta volver a encenderse.