Andrea Muñoz se disculpa con Tomate Barraza tras exponer su relación oculta: "Tomé una mala decisión"

Andrea Muñoz se pronunció tras la polémica que desataron sus declaraciones en Magaly TV, la firme, donde habló de un supuesto vínculo con Carlos "Tomate" Barraza. Luego de la difusión del tema y la reacción mediática, decidió publicar un comunicado en redes para aclarar su versión y ofrecer disculpas.

Andrea Muñoz se disculpa con Tomate Barraza

A través de un extenso texto, la expareja de José María Barraza, primo del cantante, asumió responsabilidad por sus declaraciones y lamentó el impacto que estas tuvieron. Según explicó, sus palabras no tuvieron la intención de dañar la imagen de Carlos Barraza ni de cuestionar sus vínculos familiares.

"Acepto que cometí un error como adulta hace pocos meses, pero mi reaccionar equivocado del día miércoles no fue ni será nunca con intención de dañar a una persona que ante todo merece respeto, al igual que mi pequeño, y no puedo permitir que se use mi confesión para cuestionar el amor que existe y no cambiará nunca hacia su familia, que es un lazo que nunca se va a romper", escribió.

Muñoz también subrayó que muchas de las conclusiones que circularon en torno a sus declaraciones no reflejan lo que realmente quiso expresar. De manera enfática, negó haber insinuado que el cariño del cantante hacia su entorno fuera una fachada.

"Jamás dije que esa intención con mi niño fuera una fachada, eso es una conclusión que rechazo totalmente (...) He tomado la decisión de corregir mi error y comenzar una nueva etapa. Mi error de adulta no define el corazón de Carlos Barraza a quien pido disculpas", añadió.

También afirmó que confió en el programa para exponer su versión, pero considera que la información no se manejó adecuadamente y que el enfoque terminó perjudicando al cantante. En sus primeras declaraciones, Muñoz mostró chats con mensajes cariñosos atribuidos a Barraza y señaló que la relación se enfrió tras una situación personal.

"Tuve un mal momento y decidí mal por confiar en donde lo estaban contando; hoy me di cuenta de que fue mi segundo error. Nunca pensé que se llevaran las cosas por el lado que no es y que, a consecuencia de ello, la opinión pública también lo entendiera así", resaltó.

Comunicado de Andrea Muñoz.

Vanessa López reacciona con ironía

En medio de la polémica, Vanessa López, expareja de "Tomate" Barraza, no tardó en pronunciarse. Días antes, López ya había lanzado críticas contra Andrea Muñoz en el mismo programa televisivo. Tras conocer el comunicado y las disculpas públicas, decidió reaccionar con ironía.

A través del portal Instarándula, dejó un breve pero contundente mensaje que muchos interpretaron como una burla directa hacia Muñoz: "Justo anteayer terminó de perdonar".

La frase generó nuevas reacciones en redes sociales y avivó el debate entre los seguidores de ambas figuras, quienes intercambiaron opiniones sobre la autenticidad de las disculpas y el manejo mediático del tema.

Vanessa López se burla de comunicado de Andrea Muñoz.

Con su comunicado, Andrea Muñoz intenta cerrar el capítulo y frenar las especulaciones sobre su vínculo con Carlos "Tomate" Barraza y asegura que quiere empezar una nueva etapa lejos de la polémica. Sin embargo, reacciones como la de Vanessa López demuestran que el tema sigue generando comentarios.