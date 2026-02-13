Vanessa López explota contra Andrea Muñoz tras revelar relación con 'Tomate' Barraza: "Es ilusa"

Luego de que Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, revelará que tuvo algo con su primo, "Tomate" Barraza, tras el poyo económico que le brindó ante la ausencia de su José María. Ahora, Vanessa, madre de la hija de "Tomate", cuestionó públicamente su actitud y emitió duras críticas.

Vanessa López cuestiona a Andrea Muñoz

En una reciente entrevista para el programa Magaly TV: La Firme, Vanessa López no se guardó nada y calificó a Andrea Muñoz de "ilusa", por haber confiado en las promesas de Tomate Barraza, quien según ella nunca oficializó relaciones anteriores.

"En tantos años no oficializó a la Piojosa, la de antes, ¿y ella iba a ser la elegida?", ironizó, haciendo referencia a otra mujer conocida como 'Fiona', con quien Barraza también mantuvo un affaire sin formalizar vínculo alguno.

Además, López aseguró que el cantante sigue un patrón de conducta con las mujeres que tienen hijos: las ayuda con regalos y se vuelve imprescindible, pero evita asumir compromisos públicos.

"Ella se conforma con un tarro de leche y unos pañales, yo conozco a Tomate y sé que no va a cambiar", añadió.

La ex pareja de Barraza también reveló detalles de lo que el cantante le habría dicho durante las terapias con la psicóloga de su hija:

"Dijo que no va a estar con ninguna mujer con hijos, que si tiene novia será de la puerta de su casa para afuera, pero que no va a rehacer su vida con nadie".

Andrea Muñoz responde con contundencia

Ante las declaraciones de Vanessa en el programa, Andrea Muñoz no se quedó callada y la tildó de "migajera", cuestionando que opine sobre su vida mientras, según ella, "su único deporte es buscar marido con plata". La joven madre, visiblemente molesta, aprovechó la oportunidad para señalar la supuesta dependencia económica de Vanessa de sus exparejas.

"¿Tú le tendrías miedo a un Minion?", se burló Andrea, refiriéndose a la baja estatura de Vanessa, y agregó: "Sigue buscando tu próximo millonario, que el que tenías ya te botó". La joven también defendió su independencia y reafirmó que, a diferencia de su rival, ella no necesita depender de hombres para salir adelante.

Lo que comenzó por un conflicto por la falta de apoyo económico de José María Barraza se convirtió en un enfrentamiento mediático entre "Tomate", Andrea Muñoz y Vanessa López. Mientras Vanessa acusa a Andrea de confiar en un cantante con historial de relaciones no formalizadas, Andrea critica el estilo de vida de su rival.