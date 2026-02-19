Natalie Vértiz confiesa lo que sintió por el ampay de Magaly: "La promo fue tan buena que uno dice 'oye'"

El avance del sonado ampay de "Magaly TV La Firme" generó una verdadera ola de comentarios en redes sociales, y uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza fue el de Yaco Eskenazi. Ante esto, Natalie Vértiz contó cómo vivieron esos momentos de tensión y nervios antes de que se revelara quién era realmente el protagonista del escándalo.

El anuncio de un sonado ampay en "Magaly TV La Firme" para su regreso este 2026 encendió las redes sociales y puso en el ojo público a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, luego de que muchos usuarios empezaran a especular que el conductor podía ser el protagonista del avance. La modelo reveló que vivieron momentos de nervios y dudas mientras circulaban los comentarios.

La influencer contó que, desde que salió la promoción, su esposo comenzó a recibir una avalancha de mensajes en redes, preguntándole si él era el ampayado. Esto generó una situación incómoda dentro de su hogar, ya que la incertidumbre crecía con cada comentario que aparecía en TikTok y otras plataformas.

El ambiente se volvió tenso cuando las especulaciones empezaron a viralizarse. Yaco recordó que incluso el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, le envió el avance, lo que lo hizo dudar por un momento.

"Ahí sí dije: 'Chucha'. Estaba con Natalie. Tu cabeza se va a miles de lugares. Le respondí: 'Yo no soy jajaja' y felizmente me puso: 'Sí, lo sé'. A pesar de mi tranquilidad, seguía pensando: '¿Y si él me ha tratado de prevenir?'. Esa es la condena del que ha sido rata. Yo no había hecho nada, pero venía el ampay yo estaba: 'Tranquilo, no has hecho nada'. Hasta que dijeron Lapadula y grité un gol", dijo.

Natalie también reveló que los mensajes del público fueron constantes y que muchos seguidores le pedían confirmación. La modelo señaló que el mensaje de Alfredo Zambrano fue lo que terminó por colmar su paciencia.

"Mira, el mensaje de Alfredo fue ya la gotita que derramó el vaso, porque en TikTok nos estaban llenando de mensajes, 'Yaco, dime que no eres tú, eres mi único fiel, por favor'", contó.

Natalie admite que la promo generó dudas

Según relató, ver cómo se hablaba de la supuesta "familia perfecta" también la sorprendió. Además, recordó cómo observaba a Yaco mientras se multiplicaban los rumores y teorías.

"Pero lo vendes muy bien, te cuento. Porque pones lo más querido, el único fiel que quedaba, la mujer vendía la familia perfecta. Yo decía: 'Ay, Dios mío, ¿qué está pasando?'", relató con sinceridad.

La modelo explicó que, aunque confiaba en su esposo, el suspenso del programa estaba tan bien construido que cualquiera podía ponerse nervioso. Incluso dentro de casa el tema se volvió inevitable por todo lo que se decía en redes.

"Y cuando termina tu programa te diré que le digo por fastidiar: 'Ya puedes dormir tranquilo'. Pero yo ya sabía, pero uno igual al fondo de verdad duda porque tu programa está tan bien, la promo fue tan buena que uno dice 'oye'", expresó Natalie, dejando claro que el avance generó incertidumbre incluso en quienes estaban seguros de su relación.

Finalmente, cuando el programa reveló que el ampay correspondía a otra persona, la tensión se transformó en alivio. Natalie explicó que, pese al ruido mediático, siempre mantuvo la calma y la confianza en su esposo. Incluso bromeó con la situación después de que terminó la emisión.

"Eres la verdadera vende humo, te diré, pero yo lo miraba todo el día a Yaco así: 'Mmm. ¿Qué está pasando?' (mirada juzgadora) Pero no, no. O sea, estaba 100%, segura... Yo pongo las manos al fuego por mi esposo. (Él mismo dijo: 'Estoy encerrado acá, ¿qué voy a hacer?') Lo tenía secuestrado en el sur, pero la verdad que nos gusta estar tranquilos en casa con nuestros hijos", dijo Natalie.

De esta manera, la pareja tomó este episodio como una experiencia más dentro de la exposición pública que implica ser figuras conocidas. Al final, dejaron en claro que su relación se basa en la confianza y la tranquilidad familiar, demostrando que, pese a los rumores y la presión de las redes, su hogar se mantiene firme y lejos de escándalos.

