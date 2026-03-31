Samantha Batallanos anima a Onelia Molina a buscar "gringo billetón" y ella reacciona: "Me encanta"

Samantha Batallanos impactó al darle un contundente consejo a Onelia Molina tras su reciente ruptura con Mario Irivarren. Y lo que dijo no pasó desapercibido. La modelo animó a la chica reality a disfrutar su soltería y ver esta etapa como una oportunidad para elegir mejor y no conformarse.

Samantha Batallanos aconseja a Onelia Molina

Samantha Batallanos sorprendió al lanzar un consejo sin filtro a Onelia Molina tras su ruptura con Mario Irivarren. Y lo que parecía una simple conversación terminó dando mucho de qué hablar.

Ambas coincidieron en el programa "Mande Quien Mande", donde fueron parte de una secuencia como jurado. Sin embargo, el momento más comentado llegó después, cuando las cámaras de "Más Espectáculos" las abordaron para conocer su opinión sobre la soltería de Onelia. Desde el inicio, Samantha dejó en claro que este momento puede ser una oportunidad para empezar de nuevo.

"Qué rico hacer casting, qué rico estar soltera de verdad o sea ver todas las opciones nacionales internacionales de verdad. Me he vuelto recontra exigente. Entonces ahora sí la verdad que la valla está bien alta y pues solamente los que estén a la altura", dijo, mostrando una postura segura.

Pero lo que realmente encendió las redes fue el consejo que le dio a la arequipeña. Samantha no dudó en decir que debería mirar más allá del Perú.

"De verdad que agradezca que se puede sacar lo malo de su vida, ella tiene para mucho más ya le he dicho que se vaya a Europa que los gringos allá espectaculares se mueren por las latinas y yo la veo a ella con un gringo ojos azules, espectacular, más billetón también", comentó sin rodeos.

Sus palabras generaron risas, pero también sorpresa, ya que fue bastante directa sobre lo que cree que Onelia merece en esta nueva etapa. Además, resaltó que, aunque Onelia es una mujer independiente, también merece ser bien tratada.

"(¿No 50-50?) Ella es una mujer independiente yo la entiendo, pero esta también para que la traten y la engrían como una reina", agregó.

Onelia toma el consejo con humor

Lejos de incomodarse, Onelia reaccionó de una forma que llamó la atención. Se mostró relajada y hasta divertida con lo que escuchó.

Cuando le preguntaron si estaba tomando en cuenta el consejo, respondió: "Sí ya escuché, ya anoté, ya escuché y me encanta, me encanta. Hoy me voy con otra mentalidad".

Incluso ambas se abrazaron en ese momento, dejando ver la buena relación que tienen. Tras su ruptura con Mario Irivarren, Onelia Molina ha dejado claro que quiere enfocarse en su tranquilidad y en su crecimiento personal. La polémica por el ampay en Argentina quedó atrás, y ahora la joven se muestra más firme.

En conclusión, Samantha Batallanos lanzó un consejo directo a Onelia Molina para que aproveche su soltería y apunte más alto en el amor. Por su parte, la ex de Mario Irivarren lo tomó con humor y se mostró de acuerdo con esta nueva etapa. Todo indica que, aunque no busca nada por ahora, sí está abierta a un nuevo capítulo; uno donde, como dijo Samantha, la traten "como una reina".