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¿Solo amigos o algo más?

Onelia Molina llama 'bebito' a Kevin Díaz y él responde tras rumores: "Nos acompañamos en el despecho"

Onelia Molina habló con cariño sobre Kevin Díaz tras los rumores de romance y sorprendió con sus palabras. Él también explicó el tipo de vínculo que tienen.

Onelia Molina y Kevin Díaz explican su cercanía tras ser vinculados.
Onelia Molina y Kevin Díaz explican su cercanía tras ser vinculados. (Composición Karibeña)
31/03/2026

Onelia Molina y Kevin Díaz están en el ojo público luego de ser vinculados sentimentalmente. Sin embargo, ambos decidieron hablar frente a cámaras y dejar en claro qué está pasando entre ellos. Todo ocurrió cuando fueron abordados por el programa "Más Espectáculos". Ambos se sinceraron sobre su relación.

Onelia Molina responde sobre su vínculo con Kevin

En una entrevista con "Más Espectáculos", Onelia Molina sorprendió con sus declaraciones y marcó distancia de cualquier romance. Desde el inicio, Onelia fue directa y sincera. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que se refirió a Kevin. Sus palabras encendieron las redes de inmediato.

"Sí ya quieren verme con alguien a mí, pero estoy bien así, estoy tranquila", dijo, dejando claro que no está buscando pareja en este momento. "(Con Kevin han dicho como que sienten una conexión) Mi bebito, él es bonito, yo he dicho, siempre es él, es bonito, es una gran persona. Creo que ya hace muchísimo tiempo nos conocemos hemos compartido mucho", comentó con una sonrisa.

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Además, aprovechó para destacar el tipo de personas que quiere en su vida. Finalmente, dejó claro que por ahora todo queda en amistad. 

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"Y en verdad estoy muy agradecida de conocer tan lindos seres humanos porque tienen valores se cuidan o sea en verdad es el círculo que quiero y que busco", agregó. "Y pasándola bien, son mis amigos, son lindos y siempre van a estar ahí", afirmó.

¿Kevin Díaz se daría una oportunidad con Onelia?

Por su parte, Kevin Díaz no se quedó callado y explicó cómo es su relación con Onelia. Lejos de incomodarse por el apodo, se lo tomó con calma.

"Onelia y yo somos muy buenos amigos y nada ahorita que ella está soltera y tiene tiempo de compartir con los amigos. ¿Por qué no distraerla un ratito de repente como para que se quite un poquito ese mal rato, tal vez, esos comentarios como para que se desestrese un poquito? Para eso somos los amigos también... Hay un cariño como amigos", explicó.

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Sobre el famoso "bebito", Kevin fue claro en que no le molesta en absoluto. Incluso lo tomó como algo cariñoso. Eso sí, descartó que por ahora quieran cambiar la relación. 

"No, para nada yo sé la calidad de hombre que soy y lo que valgo también y que me diga un bebé o no. Siento que lo dice por cariño, no como minimizándome", respondió. "O sea romper como que ese vínculo de amistad tal vez no sea buena idea, nos vemos acá en el trabajo y todo eso. Entonces creo que las cosas si están por un camino, ahí creo que hay que mantenerlo por ese camino", confesó.

@estoesguerra.tv ¿Kevin Díaz se dará una oportunidad con Onelia Molina? #EEG #estoesguerra #eegperu #guerreros #combatientes ♬ sonido original - Esto es Guerra

El chico reality también contó que su familia conoce a Onelia y tiene una buena impresión de ella. Finalmente, soltó una frase que resume todo el momento que viven ambos.

"(Mi mamá) Ella de hecho la conoce se lleva muy bien. Para nadie es sorpresa que Onelia es una muy buena chica, es trabajadora, inteligente, guerrera, o sea tiene un montón de cualidades", señaló. "Estoy soltero ya hace un mes y medio, se podría decir... estamos igual jajaja nos estamos acompañando ahí en en en el despecho jaja", dijo entre risas.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz dejaron claro que, por ahora, solo mantienen una amistad y que no buscan iniciar un romance. Ambos coinciden en que prefieren cuidar el vínculo que ya tienen y acompañarse en esta etapa. Sin embargo, con tanta cercanía, muchos ya se preguntan si más adelante podría nacer algo más.

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