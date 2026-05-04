Magaly critica la relación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: "No te enamoras en dos semanas"

Marcelo Tinelli ha generado revuelo tras presumir en sus redes sociales a su nueva pareja, Rossana Almeyda, a poco de su separación de Milett Figueroa. En medio de la atención mediática, Magaly Medina cuestionó el vínculo y sugirió que no sería reciente, debido al corto tiempo transcurrido desde la ruptura.

Magaly Medina sobre la oficialización de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Magaly Medina reapareció en su programa para ponerse al día con las novedades de la farándula y lo hizo con la lengua más afilada que nunca, comentando la oficialización del romance entre Marcelo Tinelli y la exmodelo argentina Rossana Almeyda.

"Ya había la información de que estaba saliendo con Rossana Almeyda. Aparece de pronto blanqueando la relación, cocinándole y etiquetando, cuando se supone que acabó la relación a fines de marzo y a mediados de abril él ya está. Tú no te consigues una enamorada nueva en 15 días, no te enamoras en dos semanas, ni hablar", comentó.

La popular 'Urraca' señaló que el romance probablemente ya venía de tiempo atrás, incluso antes de la separación que ya se rumoreaba entre el conductor argentino y Milett Figueroa, quienes habrían continuado con su vínculo por compromisos relacionados al reality de 'Los Tinelli' en Prime Video.

"Ahora resulta que él está desesperado por que todo el mundo sepa que tiene otra mujer en su vida. No sé cómo entender esto, o esto ya venía de antes y Milett era solo alguien con quien tenía que mantener cierta apariencia por las recomendaciones de Amazon Prime o ya tenía algo con ella", añadió.

Finalmente, la conductora de televisión consideró que quizá, al enterarse del nuevo romance de Tinelli, la modelo peruana habría decidido exponer que la relación ya había terminado; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado.

Marcelo Tinelli presume a Rossana Almeyda

Tras oficializar su romance con Rossana Almeyda, Marcelo Tinelli continuó compartiendo momentos cotidianos con la exmodelo a través de su Instagram. En las imágenes mostró una jornada que inició con un encuentro entre amigos y culminó con una cena más íntima.

"Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", comentó. Más tarde, publicó una foto del resultado final y expresó su satisfacción con la preparación. "Buena pinta la pasta", escribió etiquetando a Rossana en la historia.

En conclusión, Magaly Medina cuestionó la rapidez con la que Marcelo Tinelli habría iniciado su relación con Rossana Almeyda, sugiriendo que el vínculo no sería reciente y que pudo haberse dado antes de su separación de Milett Figueroa.