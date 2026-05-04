JB habla del posible regreso de "El especial del humor" junto a Carlos Álvarez: "Mi puerta está abierta"

La dupla más recordada del humor peruano podría volver a juntarse. Jorge Benavides, conocido por todos como JB, sorprendió al revelar que está dispuesto a trabajar nuevamente con Carlos Álvarez, lo que ha despertado la emoción de muchos seguidores de "El especial del humor".

Durante años, ambos comediantes hicieron reír al país con imitaciones, parodias políticas y personajes que quedaron en la memoria del público. Por eso, solo pensar en un posible reencuentro ya ha generado expectativa.

JB no le cierra la puerta a Carlos Álvarez

En una reciente entrevista, Jorge Benavides contó que la idea de volver a trabajar juntos nació de Carlos Álvarez. Según explicó, su excompañero le habría planteado retomar la histórica dupla si no continuaba avanzando en su camino político. Aunque cada uno tomó rumbos distintos en los últimos años, JB dejó claro que el cariño y el vínculo profesional siguen intactos.

"Mi puerta la he dejado abierta para que no la toque, sino para que pase de frente", expresó el humorista.

Con esta frase, dejó más que claro que Carlos Álvarez tendría las puertas abiertas si decide volver al humor televisivo junto a él. JB reconoció que muchas personas todavía recuerdan con cariño la etapa de "El especial del humor". Para el comediante, ese deseo del público es algo importante.

"Hay un nicho que espera, que sueña con que volvamos a hacer eso ('El especial del humor'). Entonces, sería cuestión de ponernos de acuerdo nada más", comentó en una entrevista a El Comercio.

Carlos Álvarez y su paso por la política

Durante la conversación, Jorge Benavides también habló sobre la faceta política de Carlos Álvarez. El humorista lo describió como alguien informado y muy interesado en los temas del país. Sin embargo, dejó claro que ese no es su camino.

"Yo soy lo contrario: no hago política, hago parodias más desde el humor", señaló, recalcando que prefiere mantenerse enfocado en el entretenimiento.

Con esto, JB marcó distancia del mundo político, pero sin dejar de bromear sobre el tema. Fiel a su estilo, Benavides contó que en algún momento le hizo una broma a Carlos Álvarez si llegaba al poder.

"Le dije: 'Si entras a Palacio, por fin voy a conocerlo. No te olvides de mí para el Ministerio de Cultura'. Pero era una broma; la política no va conmigo", relató.

Además, cuando le preguntaron si votó por su excompañero, respondió con sinceridad. Su respuesta sorprendió porque fue directa, pero sin entrar en detalles.

"No voté por Carlos, pero no te diré por quién voté", señaló el comediante Jorge Benavides, dejando el tema cerrado.

En conclusión, las declaraciones de Jorge Benavides dejan abierta la posibilidad de un reencuentro con Carlos Álvarez, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de "El especial del humor". Aunque aún no hay nada confirmado, la disposición de JB y el interés del público podrían ser claves para que este esperado regreso se haga realidad en algún momento.