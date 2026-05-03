Pancho Rodríguez fue dado de alta tras fuerte golpe en 'Esto es guerra' y envía mensaje: "Gracias por el cariño"

Pancho Rodríguez generó preocupación entre sus fans tras sufrir un fuerte golpe durante una de las competencias de 'Esto es guerra', por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Un día después, el chileno reapareció en sus redes sociales para pronunciarse y tranquilizar a sus seguidores.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras golpe en 'EEG'

El último jueves 30 de mayo, Pancho Rodríguez sufrió una caída durante una de las competencias. El chico reality realizó un mal salto al intentar cruzar unas cuerdas y terminó golpeándose la cabeza contra el suelo. De inmediato, el personal de emergencia ingresó al set para brindarle los primeros auxilios, colocarle un collarín y trasladarlo a una clínica.

Este sábado, a través de sus redes sociales, el competidor compartió una imagen desde la camilla de la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores al informar que ya fue dado de alta tras el incidente. Asimismo, indicó que continuará su recuperación desde casa y aprovechó para agradecer el apoyo recibido.

"Mi gente hermosa, quiero agradecer todos los mensajes que me siguen enviando. Les cuento que ya estoy mejor y me acaban de dar de alta. Llegado a casa, hago un video para contarles bien. Muchísimas gracias por todo el cariño", publicó el chileno en redes.

Por ahora, Pancho Rodríguez no ha confirmado si regresará este lunes al reality, aunque su mensaje ha calmado la preocupación de los seguidores del programa, que esperan su pronta reincorporación como capitán de los combatientes.

Pancho Rodríguez confirma que fue dado de alta tras su accidente en 'Esto es guerra'.

¿Pancho Rodríguez bloqueó a Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza reveló que, tras exponer los chats de WhatsApp con Pancho Rodríguez, el deportista chileno decidió bloquearla en Instagram, impidiéndole así ver sus publicaciones y mensajes en la red social.

"Bueno, ya dejar este tema ahí con respecto a Pancho. Me bloqueó en Instagram... ok, está bien. Ya saben por qué lo hizo para que yo no pueda tener acceso a los mensajes, porque según él yo le escribí por ahí y que habían mensajes y no hay absolutamente nada. La comunicación fue en WhatsApp ahí están los mensajes ya los mostré", dijo la 'chica selfie', quien aseguró que no tiene nada con el chileno.

En resumen, Pancho Rodríguez ya fue dado de alta y continúa su recuperación tras la fuerte caída sufrida en 'Esto es guerra'. En paralelo, se mantiene la tensión con Rosángela Espinoza, quien ha señalado que el chico reality habría intentado acercamientos hacia ella.