Erika Manrique revela distanciamiento con Federico Salazar tras ser captados juntos: "Me duele el alma"

La difusión de imágenes de Federico Salazar abrazando a Érika Manrique en su vivienda, semanas después de su separación de Katia Condos, generó especulaciones. Ante los rumores, Manrique se pronunció para aclarar su vínculo con el conductor y el contexto de su cercanía.

Amiga de Federico Salazar defiende su vínculo de años

Durante una entrevista televisiva, Érika Manrique sostuvo que mantiene una amistad de larga data con Federico Salazar, la cual, según indicó, se remonta a más de dos décadas atrás, incluso antes de que el periodista iniciara su relación con Katia Condos.

"Nosotros nos conocemos hace más de 20 años antes de Katia, lo he visto siempre pero esporádicamente, nos hemos visto de vez en cuando no tan seguido. La última vez que lo vi fue un día antes de Año Nuevo y hemos almorzado en mi casa. Nunca me he escondido y él tampoco", declaró, intentando desmarcarse de cualquier interpretación que sugiera una relación más allá de la amistad.

Manrique también recordó un episodio personal que, según explicó, reforzó el vínculo entre ambos. Relató que, hace aproximadamente 15 años, atravesó una dura enfermedad y que el periodista estuvo presente durante ese proceso, lo que consolidó su cercanía.

"No nunca la conocí. Yo no digo que soy su mejor amiga, para mí es mi mejor amigo, yo no sé si soy su mejor amiga... Pero yo nunca me he escondido ni él tampoco, yo lo considero porque tuve cáncer hace 15 años y él estuvo presente", afirmó, dejando en claro la importancia que tiene Salazar en su vida.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue que, según lo expuesto en el programa, Katia Condos no habría llegado a conocer personalmente a Manrique, pese a la extensa relación de amistad que esta asegura mantener con el periodista.

Distanciamiento tras exposición mediática

Otro aspecto que llamó la atención fue el aparente distanciamiento entre Federico Salazar y Erika Manrique luego de la difusión pública de su relación amical. Según reveló la propia entrevistada, el periodista habría optado por no responder sus mensajes tras el revuelo mediático.

"Me duele el alma, pero qué voy a hacer", expresó, visiblemente afectada al mostrar que sus mensajes de WhatsApp fueron leídos pero no respondidos.

Manrique también comentó que el conductor le habría confiado previamente detalles sobre su separación, antes de que esta se hiciera pública. Sin embargo, reconoció que su aparición en distintos espacios televisivos y digitales podría haber generado incomodidad en Salazar.

Pese a ello, insistió en que no actuó con mala intención y que sus declaraciones surgieron únicamente como respuesta a las preguntas que le formularon sobre su vínculo con el periodista.

En conclusión, El caso entre Federico Salazar y Érika Manrique evidencia cómo la exposición mediática convierte una relación personal en debate público. Mientras ella defiende el vínculo y lamenta el distanciamiento, el silencio del periodista alimenta las especulaciones.