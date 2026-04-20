Mascotas virtuales 2026: Nano-mals marca el inicio de una nueva generación de compañeros tecnológicos

En un momento donde la nostalgia vuelve a estar en el centro de las tendencias, las mascotas virtuales regresan adaptadas a una nueva generación. En ese sentido, Hasbro presenta Nano-mals, la evolución de las clásicas mascotas digitales de los 2000, combinando el recuerdo de infancia con tecnología interactiva y una experiencia de juego pensada para conectar y entretener.

Regreso de las mascotas virtuales en 2026

Pensadas para niños y niñas de 6 a 9 años, Nano-mals propone una experiencia que combina el cuidado, la autoexpresión y conexión real. Al mismo tiempo, la propuesta incluye un fuerte guiño emocional para aquellos que crecieron con las primeras mascotas virtuales.

Los Nano-mals son compañeros tecnológicos portátiles que necesitan cariño para llenar su medidor de corazón. Cada personaje responde a estímulos físicos y movimientos, integrando más de 70 sonidos, música, reacciones y efectos sensoriales relajantes.

También incluyen detección de movimiento, al girar, agitar, lanzar y dejar caer e interacciones físicas al presionar orejas, boca y brazos con sistema "click". Y gracias a su conectividad IR, los Nano-mals pueden interactuar entre sí a una distancia de hasta 60 cm.

Los nuevos Nano-mals de Hasbro.

Además, cuentan con un sistema de atuendos intercambiables, que pueden combinarse y utilizarse entre todos los personajes, lo que los convierte en el compañero ideal para jugar con amigos. Su corazón luminoso funciona como un medidor emocional con distintos niveles, reforzando dinámicas de cuidado y juego constante.

Esta nueva generación de juguetes, no tan solo busca que los niños disfruten, sino que cuiden su salud mental, a través de un sistema pensado para la relación. Para ello, incorpora herramientas ASMR que generan una sensación agradable y relajante al escuchar sonidos suaves y repetitivos.

La experiencia suma opciones de personalización con atuendos intercambiables que potencian la autoexpresión. Así, el juego no solo entretiene, sino que también promueve responsabilidad, creatividad e interacción presencial entre niños.

Los nuevos Nano-mals de Hasbro

Con este lanzamiento, Hasbro posiciona a Nano-mals como el punto de encuentro entre nostalgia y tecnología emocional. En una era hiperconectada, estos nuevos compañeros digitales invitan a volver a lo esencial: jugar, conectar y compartir en el mundo real.

Nano-mals es el inicio de una nueva generación de vínculos digitales que combinan el cuidado, la autoexpresión y diversión colectiva. De este modo, se consolida como uno de los fenómenos que marcarán la conversación cultural del año.

En resumen, las icónicas mascotas virtuales regresan reinventadas a través de los Nano-mals de Hasbro, dispositivos de bolsillo que integran tecnología avanzada, personalización y juego sensorial. Esta propuesta logra conectar a generaciones en la era Gen Alpha y Gen Z.