Mónica Torres sorprende al imitar a Shirley Arica en "La Granja VIP": "Te respondería, pero me da flojera"

La noche en "La Granja VIP" estuvo de candela. Un reto de actuación puso a todos los participantes a imitarse entre ellos, pero una de las que se llevó varios aplausos fue Mónica Torres, al copiar casi a la perfección a Shirley Arica.

Mónica Sánchez impacta al imitar a Shirley Arica

La diversión se apoderó de "La Granja VIP" con un reto de actuación que nadie va a olvidar. Los participantes tuvieron que imitarse entre ellos, pero quien se robó todas las miradas fue Mónica Torres al ponerse en la piel de Shirley Arica.

Desde que apareció en escena, Mónica dejó claro que iba con todo. Llegó tarde, con cara de sueño y una actitud relajada que hizo reír a sus compañeros. Pero lo mejor vino cuando le tocó hablar, porque su imitación fue tan parecida que hasta la misma Shirley no pudo contener la risa.

"Te respondería, pero me da flojera, huev**, en serio", soltó Mónica, generando carcajadas en todo el set, respondiendo a Diego Chávarri, que imitaba a Renato Rossini Jr., quien le dijo que no le caía.

Mónica Torres siguió firme en su imitación y llevó el personaje hasta el final. No solo copió la forma de hablar, también los gestos y la actitud. Otros participantes también se metieron en sus personajes y soltaron frases que encendieron el ambiente. Paul Michael, en su imitación de Pablo Heredia, también hizo lo suyo.

"Este... ¡Pablo! Pablo, ven por favor, responde por mí, porque yo no voy a responder", dijo Mónica, actuando como si evitara cualquier pregunta incómoda. "Boludo qué hemos hablado, boludo, corazón valiente", afirmó Paul. Luego subió el tono del momento con más drama: "¡Pablo ven! ¿No me quieres?", gritó Mónica, haciendo reír a todos.

Improvisación y presuntas indirectas

El momento se volvió aún más divertido con la interacción entre los participantes. Paul Michael siguió en personaje. Mónica, sin perder el ritmo, respondió

"Mi chiquibaby, ¿qué pasa, mi chiquibaby? Corazón indomable. Hoy vamos a dormir juntos mi chiquibaby. En la noche vamos a dormir juntos. Solo tú y yo sabemos", comentó Paul. "Ay me encanta, en serio, Pablo... ¿Pero me estás hablando en serio, porque siempre llegamos ahí y no hace nada?", contestó Mónica.

Las risas no paraban y el público quedó enganchado con cada ocurrencia. En medio de la actuación, también hubo espacio para comentarios que parecían indirectas dentro del reality. Renato representando a Diego soltó una fuerte afirmación.

"Yo no sé, pero a Diego Chávarri, nadie lo supera", dijo, ocasionando la risa de todos. "Pero creo que aquí hay algo que aclarar. Mira, Diego, la verdad es que lo nuestro fue hace demasiado tiempo. Yo ya te olvidé", señaló Mónica e hizo un gesto de 'luego hablamos'.

Celine Aguirre, imitando a Mónica Torres, preguntó por qué Shirley había invitado a Diego a dormir a su cuarto, recreando una situación que ya había generado comentarios en la casa. Mónica, en el papel de Shirley, respondió con firmeza y justificó su decisión dentro del contexto del juego. Después, lanzó una frase que hizo estallar al set.

"¿Shirley, por qué has invitado a Diego a dormir a tu cuarto?", preguntó Celine. "Porque no tenía ninguna otra opción, ¿qué pasa? Todas mis amigas estaban nominadas, estaban de peonas y era el único. Además, Diego no hace nada", dijo Mónica. Luego, señaló: "Con los reality he viajado por medio mundo. ¡Me conoce millones y me mandan avionetas desde México!".

De pronto, Flor Ortola comentó que en la noche harían fiesta. De inmediato, Mónica, todavía en personaje, corrió a abrazar a Pamela López, que actuaba de Samahara Lobatón y comenzaron a gritar. Luego, ambas se pusieron a bailar celebrando.

En conclusión, la imitación de Mónica Torres en "La Granja VIP" destacó por su naturalidad y por lo bien que logró captar la esencia de Shirley Arica, convirtiéndose en una de las más comentadas de la noche. Sin duda, este tipo de dinámicas le dan un giro divertido al reality y mantienen al público enganchado.