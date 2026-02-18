Elías Montalvo es el nuevo integrante de Emer y Son Orquesta: "A veces solo se necesitan oportunidades"

La cumbia vive un nuevo momento con la llegada de Elías Montalvo a Emer y Son Orquesta. El artista fue presentado oficialmente como el nuevo integrante de la agrupación, generando emoción entre sus seguidores, quienes celebraron su regreso al escenario y esta nueva oportunidad en su carrera musical.

Elías Montalvo ingresa oficialmente a Emer y Son Orquesta

Elías Montalvo fue presentado oficialmente como el nuevo integrante de la agrupación Emer y Son Orquesta. El anuncio generó emoción entre sus seguidores, quienes celebraron su regreso al escenario y esta nueva oportunidad en su carrera musical con una orquesta que apuesta por nuevos proyectos.

La propia agrupación anunció su incorporación con un mensaje lleno de entusiasmo en redes sociales. Dejaron claro que se trata de una etapa importante para el grupo.

"¡La familia sigue creciendo! Le damos la bienvenida oficial a Elías Montalvo a Emer y Son Orquesta. Estamos listos para una nueva etapa cargada de buena música, éxitos y proyectos increíbles. ¡Prepárense, que lo mejor está por venir!", señalaron.

Elías Montalvo se une a Emer y Son Orquesta. (Instagram)

Elías fue presentado el 14 de febrero en el Círculo Militar de Jesús María, en medio de un show lleno de música y baile. En los videos difundidos en redes se le ve subir al escenario muy emocionado, persignándose antes de empezar, lo que conmovió a muchos de sus fans que siguen su trayectoria desde hace tiempo.

Durante la presentación, el artista mostró su energía en el escenario y se integró rápidamente al ambiente festivo de la orquesta. La agrupación también compartió clips donde se le ve bailando y conectando con el público desde el primer momento.

"¡Se prendió la fiesta con los pasos prohibidos de Elías Montalvo. Como se mueve Elías... ¡Toma que toma!", escribieron junto a uno de los videos.

El gesto que más llamó la atención fue el mensaje que dejó el propio Elías al iniciar esta nueva etapa. En un video entrando al escenario, escribió una frase que fue muy comentada por sus seguidores.

"A veces solo se necesitan oportunidades", se lee. Luego, en la descripción del mismo clip, agregó un sencillo pero emotivo "Gracias", reflejando su gratitud por este nuevo comienzo.

Reacciones del público y apoyo en redes

Tras hacerse pública la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia el artista. Muchos usuarios destacaron verlo nuevamente feliz y activo en el mundo artístico, señalando que esta oportunidad podría marcar un antes y un después en su carrera dentro de la cumbia.

"Que felicidad verte brillar nuevamente Elías bello. deseamos lo mejor para ti", "Este es tu año Elías, cantas hermoso, brillas con luz propia y dejarás calladas muchas bocas", "Me alegra verte feliz, apoyaré a ese grupo que te dio la oportunidad", escribieron sus fans.

Los comentarios de sus seguidores fueron positivos y llenos de cariño, resaltando su perseverancia y actitud. Además, varios usuarios mencionaron que su presencia en el escenario transmite alegría y ganas de superación, algo que conecta mucho con el público que consume música tropical y cumbia en vivo.

En conclusión, el ingreso de Elías Montalvo a Emer y Son Orquesta ha generado gran expectativa en la escena de la cumbia. Con el respaldo del público, el apoyo de sus fans y su emotivo mensaje de agradecimiento, el artista inicia una nueva etapa musical que promete dar que hablar y sumar más momentos en los escenarios.