Ex de Sebastián Britos, arquero de Universitario, lo acusa de ser un padre ausente: "no está, no aparece"

El arquero de Universitario, Sebastián Britos, ha sido duramente criticado por su expareja Ivanna Caffaro, quien lo acusa de no cumplir con su rol de padre. La controversia surgió luego de que el futbolista llevara a tres de sus hijos al partido contra el Inter de Miami, donde tuvieron la oportunidad de conocer a Lionel Messi, pero dejó fuera al hijo que tiene con Caffaro.

En una entrevista para Magaly TV: La Firme, Caffaro sorprendió al revelar detalles sobre su relación con Britos y el momento en que se enteró de su embarazo. Según su testimonio, el arquero reaccionó negativamente al conocer la noticia y la presionó para que no continuara con la gestación.

"Cuando me entero que estoy embarazada, él estaba concentrado. Me decía 'me quiero morir, ¿qué vas a hacer?' En resumen, me dijo que no lo quería tener y que quería que abortara. Mi decisión fue otra, así que seguí sola con el embarazo", relató.