Abogado de Gabriela Alava deja caso contra Jean Deza: "No puedo defender a quien defiende a su agresor"

Gabriela Alava, expareja del futbolista Jean Deza, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la audiencia de prisión preventiva que definirá el futuro del deportista. Sin embargo, lo que más ha sorprendido no ha sido el proceso en sí, sino la inesperada renuncia de su abogado, Carlos De la Cruz, quien anunció que dejará el caso por diferencias con su clienta.

En una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, Carlos De la Cruz explicó que su decisión se debe a que no comparte las intenciones de Alava en el proceso judicial. Además, reveló que la joven le pidió que abandonara la audiencia, lo que terminó de definir su postura.

"Estoy en plena audiencia y el fiscal muestra fotos de ella para demostrar la gravedad de los hechos. Entonces, ella me llama reclamándome y, de una forma maleducada, me exige que salga de la audiencia. No puedo defender a una mujer agredida que está protegiendo a su agresor", declaró el abogado.