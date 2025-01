¡Lamentable! Famosa actriz de OnlyFans muere tras caer de un balcón mientras grababa una escena

La actriz Anna Beatriz Pereira Alves, conocida como Anna Polly, falleció a los 23 años en un trágico accidente mientras grababa contenido para OnlyFans. El hecho ocurrió el 23 de enero en el Mont Blanc Apart Hotel de Nova Iguaçu, Brasil, causando gran conmoción entre sus seguidores y familiares.

Según las versiones de los hombres que la acompañaban, la joven cayó desde el balcón del hotel mientras filmaba un video. Sin embargo, las circunstancias de su muerte han generado dudas, ya que la policía ha detectado contradicciones en los testimonios de los testigos presentes en la habitación.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. La unidad de Homicidios de la Baixada Fluminense está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y ha incautado el teléfono móvil de la actriz para analizar posibles pruebas que ayuden a determinar qué sucedió realmente.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero la policía mantiene abiertas todas las hipótesis. Se espera el resultado de la autopsia, que podría revelar si hubo consumo de sustancias o si la actriz presentaba lesiones previas a la caída, lo que ayudaría a descartar o confirmar un crimen.

La noticia de su fallecimiento ha impactado profundamente a sus amigos y seguidores. Un amigo cercano recordó la pasión de Anna Polly por sus proyectos, mientras que su novio, Pedro Henrique, expresó su dolor en redes sociales y pidió justicia en caso de que se determine alguna responsabilidad en la muerte de la actriz.

Lisandra Lizama, la conocida cantante y actriz cubana, ha sido un tema de conversación en las redes sociales últimamente. La artista, que llegó a Perú hace dos años y medio, habló sobre su paso por la plataforma OnlyFans y las razones por las que decidió alejarse de ella, dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.

A pesar de que aún recibe solicitudes de sus fans pidiendo que regrese a la plataforma, la cubana aseguró que esa fase de su vida ya había terminado.

En cuanto a su vida amorosa, Lisandra ha sido discreta. Si bien no quiso confirmar ni desmentir si está soltera o en una relación, dejó claro que para ella el amor no tiene edad.

"Intento mantener esos temas en privado", reveló al ser consultada si está soltera o enamorada. Y luego añadió: "A los 24 años me casé con un señor de 58, el amor no tiene edad... cuando me gusta alguien no tengo restricción de edad, ya me he ido a los dos extremos", señaló, demostrando que no se limita a las convenciones sociales cuando se trata de su felicidad.