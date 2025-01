Joven arma escándalo tras encontrar a su PAPÁ saliendo el HOTEL con su TÍA: "Traicionó a mi mamá"

Las infidelidades son una de las tradiciones más duras para cualquier persona, y una joven decidió exponer cómo fue que encontró a su papá siéndole infiel a su mamá con su propia tía. La joven indicó que su madre no merecía ser engañada, por lo que siempre estuvo alerta a las actitudes sospechosas de sus otros dos familiares.

Joven encuentra a su padre y su tía en un hotel

La usuaria de TikTok, Laurent Luciana, contó que todo comenzó cuando, en su fiesta de 15 años, su madre se fue a dormir temprano y repetidamente su papá y su tía empezaron a dejar de tratarse como cuñados y empezaron a llamarse por sus nombres.

Inicialmente, ella le contó ese detalle a su mamá, pero no le hizo caso. Sin embargo, estuvo atenta a las actitudes de su padre y su tía durante los próximos meses, hasta que un Año Nuevo su papá abandonó a su familia para irse a pasarlo con su cuñada, hecho que quedó evidenciado en fotos.

No obstante, la madre de la joven aún se negaba a creer que su esposo le estuviera siendo infiel con su propia hermana, pero todo quedó revelado cuando Luciana encontró el auto de su papá fuera de un hotel al que ella iba a ingresar con su novio.

Luciana cuenta que, en ese momento, decidió llamar a su madre y juntas esperaron a su papá fuera del hotel, descubriendo que tenía una aventura romántica con su tía. La joven tomó fotos del preciso instante en que ambos salían del hotel y las publicó en redes sociales, etiquetando a todos sus familiares y conocidos para exponer a los infieles.

Además, contó que dos hermanas de su tía la agredieron por haberse metido en la relación de la pareja, y finalmente su madre se separó de su papá. Él se fue a vivir lejos, aunque no se sabe si finalmente él se quedó en una relación con su tía.

Reacción de los internautas

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y varios se mostraron indignados debido a que la traición fue dentro de la misma familia.

" No apoyo la infidelidad, pero siempre me pregunto por qué, habiendo tanta gente en el mundo, se meten con familiares.", " Hay chisme, hay justicia, hay venganza y en un solo video 10/10.", " El único que no tuvo fin feliz fue el muchacho."

La historia de una joven que descubrió la infidelidad de su papá en un hotel con su tía deja una profunda reflexión. La traición dentro de la familia genera heridas difíciles de sanar, recordándonos que el respeto y la confianza son la base de cualquier relación, especialmente con quienes más amamos