Ana Siucho afirma que sí sabía de Edison Flores y la fiesta en yate con chicas ¿Solo siguen como padres?

Tras las imágenes compartidas ayer en su primer programa, Magaly Medina compartió las recientes declaraciones de Ana Siucho en Perú. La esposa de Edison Flores afirma que conocía de la fiesta en yate donde fue captado el futbolista.

Como se conoce, el pasado jueves Ana Siucho y Edison Flores viajaron a Estados Unidos juntos, pero el pelotero fue el primero en regresar al día siguiente. Ahora, su esposa acaba de llegar al Perú y declaró para las cámaras de Magaly Medina donde afirma que sí sabía de la fiesta en yate.

El reportero de la conductora de Tv, primero le consultó si mantenían una relación de esposo o solo de padres, debido a los rumores de separación. Ante ello, la doctora fue concreta al afirma que sí siguen como una familia y todo estaría normal entre ellos.

"¿Su relación como pareja continúa o solo como relación de padres?" , pregunta el reportero y responde Ana: "Como pareja y como padres señor, no entiendo por qué su pregunta (todo sigue normal como pareja) claro que sí".

Luego, fue consultada sobre la fiesta en yate donde Edison Flores fue captado acompañado de varios amigos y cuatro jovencitas. Aunque Ana Siucho sorprendió al revelar que sí conocía sobre la reunión y que conoce a las personas que aparecen en el video.

Tras las imágenes compartidas en su reportaje, Magaly Medina opinó de forma irónica y fiel a su estilo que la esposa de Edison Flores conocía a todas las amigas del yate. Incluso, afirmó entre risas que podría tratarse de primas.

"Conocía a todas las chicas que estaban en el yate, eran sus íntimas, sus amigas, de repente también resultan sus primas (se ríe). El 'Orejas' Flores como ya lo he dicho, ya no es el mismo. Sí ella no se da cuenta que su marido quiere salir, porque lo hemos visto en discotecas siempre solo, mientras que ella se la ha pasado en Estados Unidos", expresó.