Génesis Tapia explota contra mujer del ampay de su esposo Kike Márquez: "Has las prost... están lindas"

El programa 'Amor y Fuego' se comunicó con Génesis Tapia luego de que su esposo Kike Márquez fuera captado con una joven de 18 años ingresando a un hotel. Ante ello, la abogada no dudó en lanzar duras críticas contra la mujer y dejó en claro que su relación con Márquez llegó a su fin.

En ese sentido, durante la llamada telefónica, Génesis Tapia aseguró que su esposo se buscó a alguien 'de su nivel' para cometer la infidelidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante una reciente entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Génesis Tapia lanzó duras críticas contra Lourdes Morales, la mujer con quien fue ampayado su esposo Kike Márquez ingresando a un hotel. En ese sentido, la abogada se mostró profundamente indignada por la infidelidad de su aún esposo.

Por otro lado, se le preguntó a la exchica reality sobre las imágenes de Kike recogiendo una camioneta, la cual, según se dice, habría comprado para ganarse su perdón.

"Es parte de la esperanza equivocada que él tiene. Trabajo en un estudio jurídico desde el 2021, o sea, en el 2026 me lanzo a la política, he trabajado toda mi vida, ¿tú crees que a mí un carro me va a sorprender?", dejó en claro Génesis Tapia.