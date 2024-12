Grasse Becerra no le cree nada a Ana Siucho tras aparecer al lado de Edison Flores: "Todo un floro"

Grasse Becerra no tuvo reparos en responder sobre la situación de Ana Siucho, esposa de Edison "Orejitas" Flores, quien salió a desmentir los rumores de separación que circulaban sobre su relación. Tras la reafirmación pública del amor entre la pareja, Becerra, quien ya había hablado en el pasado sobre el tema, no dudó en mostrar su desacuerdo y lanzó duras críticas contra la esposa de Flores.

Todo comenzó cuando Ana Siucho y Edison Flores celebraron su quinto aniversario de bodas en medio de los rumores que hablaban de una posible ruptura. A través de sus redes sociales, la pareja dejó claro que su relación sigue fuerte, pero no todos creyeron en esta versión.

En un mensaje dirigido al periodista Samuel Suárez, quien maneja la cuenta de Instarándula , Grasse Becerra expresó: "Jiji, les dije, ellos no terminaron. Nadie me creía... todo un floro de Anita, esa chica... yo la pensé más inteligente".

Grasse Becerra sobre rumores de separación de Ana Siucho y Edison Flores. (Instarándula)

Estas palabras fueron un golpe directo a Ana Siucho, quien había intentado acabar las especulaciones con su esposo y mostrar que todo estaba bien entre ellos. Sin embargo, la actitud de Grasse reflejó una falta de confianza hacia la relación.

Además de sus críticas, Becerra fue más allá y sugirió que los rumores de separación entre Ana Siucho y Edison Flores podrían haber sido una estrategia para beneficio de la pareja.

"No he salido con ningún futbolista porque no confío en ninguno, todos son iguales. Mi abuela dice 'cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo', pero la verdad, pienso que este rumor de la separación va por temas legales, por lo que está sucediendo a su esposa (Ana Siucho) y su familia. A ellos les conviene esos rumores de separación", afirmó Becerra para Trome, dando su punto de vista sobre la situación.