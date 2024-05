Magaly Medina compara su cambio físico con el de Janet Barboza: "Yo sí elegí un buen médico"

Magaly Medina expresó su opinión sobre la transformación física de Janet Barboza sin titubear, después de que esta última viviera un momento incómodo en "América Hoy" cuando Edson Dávila elogió su figura, pero realizó comentarios sobre su rostro, lo cual la hizo sentir incómoda.

Ante ello, la popular 'Urraca' no pudo contener la risa al ver el incómodo momento que protagonizó Janet Barboza en el programa magazine. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina compara su cambio físico con el de Janet Barboza

La conductora de televisión Magaly Medina no pudo contener la risa al escuchar a Edson Dávila hablar sobre la apariencia física de Janet Barboza en América Hoy. A pesar de ello, sorprendió al elogiar la apariencia física de la presentadora de televisión en el pasado, antes de que se sometiera a cirugías.

"Ese Giselo, es que es cierto, nosotros lo hemos dicho y hemos reconocido. Janet ha sido una mujer muy guapa, pero a medida que ha pasado los años, esta cara que tiene parece una máscara", expresó Magaly Medina. Además, no titubeó al admitir que ella también se sometió a procedimientos estéticos en el rostro. Sin embargo, hizo hincapié en que habría obtenido mejores resultados al envejecer naturalmente.

"Al revés de otras que antes hemos sido feas, horrorosas, y el pasar de los años nos ha embellecido. Por escoger a buenos médicos que te deformen la cara. Yo opino igual que Giselo pero él lo dice con una gracia", agregó la Urraca en su programa.

Janet Barboza explotó EN VIVO contra Edson Dávila

Una vez más, Janet Barboza y Giselo se vieron envueltos en una situación tensa en América Hoy después de que Edson Dávila hiciera un comentario mordaz sobre el rostro de la conocida como 'rulitos'. En respuesta, ella no vaciló en enfrentarlo, aparentemente agotada de que le mencionen sus procedimientos estéticos.

"Miren a Janet en su punto, bueno de cuerpo porque de carita las cosas antes eran mejor, las cosas como son", dijo el popular Giselo. Mientras escuchaba lo que Edson Dávila le decía, a Janet le cambió la cara y se mostró visiblemente fastidiada por lo que reclamó en vivo a su productor Armando Tafur: "¿Qué viene papá Armando? ¿Le vas a seguir dictando? Todo lo dice papá Armando, todo lo que repite al aire lo dice él. Mi principal hater es papá Armando".

En ese sentido, antes de empezar con una fuerte discusión, pidieron a Dorito Orbegoso, quien estaba de invitada, que intervenga para que siga la secuencia. "No peleen, la señora Janet tiene un cáracter muy fuerte, pero es una persona correcta, pero antes tenía más correa". "Ahora ya no estoy para aguantar sonseras", sentenció Janet Barboza. Cabe resaltar que no es la primera vez que la conductora de América Hoy protagoniza un tenso momento con Edson Dávila.