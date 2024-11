Magaly Medina muestra foto de la extranjera con la que 'Orejitas' habría sido infiel ¿De quién se trata?

La conductora Magaly Medina ha vuelto a ser el centro de atención tras mostrar una fotografía que sugiere una posible infidelidad del futbolista Edison Flores hacia su esposa, Ana Siucho. En su programa, Medina no dudó en comentar sobre la mujer involucrada, destacando sus "evidentes atributos".

Los rumores sobre la relación entre Flores y una mujer extranjera han crecido en las últimas semanas, generando un gran revuelo en las redes sociales. La presentadora, conocida por su estilo directo y sin filtros, decidió abordar el tema y presentar pruebas visuales que han dejado a muchos sorprendidos. Te contamos todos los detalles aquí.

La presentadora de 'Magaly TV La Firme' no dudó en responder a la creciente especulación sobre una presunta relación oculta de Edison Flores con una mujer de origen extranjero. Aunque el futbolista ha desmentido tales afirmaciones, la conductora señaló que existen circunstancias inusuales que alimentan estos rumores, lo que ha llevado a un aumento en la controversia.

"Encima publican una fotografía de quien sería la manzana de la discordia. Evidentes atributos físicos que saltan a la vista. Según esta misma fuente sería una venezolana. ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dicen? No es la primera vez que El Bombardero habla de una venezolana en la vida de Edison Flores", reaccionó Magaly Medina.

La reacción de Magaly fue evidente al ver a la presunta mujer, llamada Adrianna Rangel, con la que Edison Flores habría sido infiel. Por otro lado, la conductora considera que ambos ya no mantienen una relación.

"Sigue casado, pero que sigue teniendo una relación de esposo y esposa, como se concibe un matrimonio, no lo sé, no lo creo. A distancia ni siquiera las relaciones de enamorados duran, imagínense una relación de matrimonio que siempre ha estado junto. (...) Definitivamente algo no está yendo bien en esa relación", señaló.