Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras escándalo de Melissa Klug con Cueva: "Hay chismecito"

Tras un tiempo de ausencia en las redes sociales, Samahara Lobatón compartió un video con sus seguidores desde una nueva cuenta de Instagram. Su desaparición coincidió con el escándalo generado por Pamela López, quien acusó a Melissa Klug de haber tenido un amorío con Christian Cueva.

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales

"Así que ayúdenme compartiendo mi Instagram todas, para que la gente sepa que me he creado una cuenta de respaldo, mientras Instagram me devuelve el mío", expresó la hija de la 'Blanca de Chucuito'.