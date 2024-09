Yahaira Plasencia aclara supuesto 'choque y fuga' con Jefferson Farfán: "Estoy enfocada en mis cosas"

Yahaira Plasencia rompió su silencio tras los rumores sobre un supuesto 'choque y fuga' con Jefferson Farfán. Todo comenzó cuando Paolo Guerrero, durante el podcast "Enfocados" de Farfán, soltó una broma que dejó entrever que la cantante y el exfutbolista habrían tenido un acercamiento amoroso nuevamente. Sin embargo, Yahaira se encargó de aclarar la situación.

Yahaira Plasencia fue abordada por un reportero de "Amor y Fuego" luego de que Paolo Guerrero soltó un comentario en su podcast "Enfocados", insinuando que la salsera y Jefferson Farfán habrían tenido un 'choque y fuga'. Este rumor desató curiosidad, y muchos querían saber la verdad detrás de las palabras del 'Depredador'.

La salsera se pronunció sobre este comentario de Paolo Guerrero, que se hizo viral rápidamente en TikTok. Lejos de incomodarse, Yahaira se tomó la situación con humor y dijo que no tiene nada que agregar.

"He visto el video, es viral en TikTok, lo he visto. Qué gracioso. La verdad, yo no tengo nada que decir" , comentó entre risas.

Yahaira dejó en claro que no quiere hacer más grande el asunto. Aprovecho para recalcar que su enfoque está en su trabajo y proyectos.

"Estoy enfocada en mis cosas. Estoy sola y tranquila, y así me voy a quedar. No tengo nada que opinar al respecto (...) Me alejo de eso, no quiero decir nada más porque si hablo, esto se agranda más", dijo la intérprete, dejando claro que no hay ningún tipo de acercamiento con Farfán.