¡Vuelve al Cusco! Christian Cueva regresa a Cienciano tras denuncias y revela el peculiar motivo

Pese a sus denuncias por agresión física y psicológica en contra de Pamela López, se conoció que el club Cienciano habría invitado a Christian Cueva a su próximo partido contra Melgar. Cabe resaltar que 'Aladino' había sido expulsado del club cuzqueño por las revelaciones que dio su aún esposa.

Incluso, Cienciano publicó un comunicado en donde rechazaban categóricamente todo acto de violencia. Sin embargo, la cuenta oficial de la hinchada de Cienciano reveló que 'Aladino' volvería al Cusco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En medio de la polémica generada por las denuncias contra Christian Cueva, la página 'Ciencianista' reveló que el volante nacional fue invitado para presenciar el próximo partido entre Cienciano contra Melgar este fin de semana en el Estadio Inca Garcilaso. Sin embargo, dejó en claro que 'Aladino' no jugará en el equipo, pues solo vendría como espectador.

Recordemos que el club Cienciano rechazó categóricamente todo acto de violencia, pues Christian Cueva había sido denunciado por su aún esposa Pamela López, quien mostró pruebas de las agresiones e infidelidades que había sufrido por muchos años durante su relación con 'Aladino'. Ante ello, el equipo cuzqueño decidió desvincular al futbolista.

Luego de las revelaciones que dio Pamela López sobre las agresiones de las que fue víctima a manos de Christian Cueva, 'Aladino' decidió emitir un comunicado en sus redes sociales en donde pedía perdón por su conducta y solicitaba que le dejen jugar al fútbol.

Christian Cueva se pronuncia tras agresiones a Pamela López

"La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta, también lo es. He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y, ahora, se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja, que va más allá de lo que se puede ver de mí y hago responsable de mis actos. Por todo ello, pido perdón" , se lee en la primera parte del comunicado.

"Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene", acotó Christian Cueva en su comunicado.