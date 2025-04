Abogada Sasieta sobre Dalia Durán tras retirar denuncias contra John Kelvin: "No se puede tirar para atrás"

El abogado de John Kelvin informó que Dalia Durán estaba retirando los cargos contra el cantante de cumbia tras una conciliación de ambas partes. Es así como la abogada Rosario Sasieta opinó sobre este caso luego de que madre de cuatro hijos fue brutalmente golpeada en el 2021.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores comentaron sobre las acciones de Dalia Durán tras retirar sus denuncias contra John Kelvin. La abogada Rosario Sasieta como defensora de la agresiones contra las mujeres, habló sobre este hecho donde la madre de los hijos del cantante desiste de las denuncias.

"Es tan difícil seguir en la lucha, hay que remar y seguiré remando hasta el final de los días. Todos los acuerdos que hayan hecho, todo eso no tiene ningún valor legal, ya está sentenciado. Cualquier denuncia de violencia contra la mujer no se puede uno tirar para atrás, no se puede retractar, nada. La ley dice que no hay conciliación 'que me arrepiento y desisto', no señorita", expresó.