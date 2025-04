John Kelvin afirmó que Dalia Durán le habría dado el perdón: "Estamos sanando"

Hace más de un mes, Dalia Durán firmó un documento donde desestimaba todos los cargos que le había puesto a John Kelvin. Ahora, el cantante de cumbia salió a declarar afirmando que no mantiene una relación amorosa con la madre de sus hijos, pero no lo descarta en un futuro.

En el programa de 'Amor y Fuego', el reportero entrevistó a John Kelvin durante un evento nocturno donde habló de cómo estarían llevando su relación como padres, ya que descartó que hayan retomado su relación como pareja.

"Estamos en paz, ella hace su vida y yo la mía, pero estamos enfocados en hacer cosas para nuestros hijos, trabajando en conjunto como padres para el presente y futuro de nuestros hijos, qué pasará más adelante... no se sabe (sobre una posible reconciliación) No podría responderte porque es incierto". añadió.

Luego, el reportero le preguntó si habría obtenido el perdón de la madre de sus hijos. Ante ello afirmó que ambos se habrían perdonado mutuamente y estarían llevando terapia no solamente ambos, sino también sus hijos.

Durante la entrevista, se mostró que Dalia Durán estaría renunciando a los procesos que puso contra John Kelvin para que él pueda viajar al extranjero para sus presentaciones y así pueda pasar la manutención para sus hijos. En ese perspectiva, el artista añade que se siente arrepentido y que habría aprendido por lo que hizo.

"(¿Estás arrepentido?) Dios es bello, siento que he sido perdonado, debo seguir adelante a seguir avanzando. Creo que si uno no fracasa o no comete errores y no se choca contra el piso fuerte, a veces uno no aprende. yo tuve que pasar por algo fuerte, tuve que aprender", expresó el cantante en la entrevista para 'Amor y Fuego'.