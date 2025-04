Lucho Barrunto responde a Magaly tras llamarlo 'ignorante' por opinar de temas legales: "Soy abogado"

Christian Cueva y Lucho Barrunto hicieron un live en TikTok hablando sobre los temas legales que tiene el futbolista con Pamela López. Ante eso, Magaly los llamó ignorantes por opinar sobre ello, pero el empresario le responde diciendo que él es abogado.

"Ignorante, sí, lo somos todos. Pero en derecho no, soy abogado, mi papá es abogado, mis tíos son abogados. Conozco de temas civil y penal, en ese aspecto se equivoca. Si no se puede conciliar y no llegan a un acuerdo porque uno pide 40 y el otro quiere pagar 20, es demanda de alimentos y lo ve el juez, no otra persona ni periodista", expresó para el programa de 'Todo se Filtra'.